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https://sputnikarabic.ae/20230627/لوكاشينكو-مينسك-ستحدد-ترتيب-استخدام-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-حال-حدوث-عدوان-1078554058.html
لوكاشينكو: مينسك ستحدد ترتيب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان
لوكاشينكو: مينسك ستحدد ترتيب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان
أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يجري تطوير آلية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان خارجي على الجمهورية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T22:25+0000
2023-06-27T22:25+0000
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروس
روسيا
عدوان
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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، "غوليفيتش (رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية) موجود هنا، تم تكليفه ووزير الدفاع ورئيس لجنة أمن الدولة بمهمة تحديد ترتيب استخدام هذه الأسلحة (النووية التكتيكية)، وأساس استخدامها هو الأوقات الصعبة، إذا ما تعرضنا لهجوم".وأضاف "نفترض، فقط نفترض، يمكننا استخدامها (الأسلحة النووية التكتيكية) بالاتفاق مع روسيا. إليكم هذه الحجج الواهية: إنهم يستخدموننا وما إلى ذلك - هذا كله هراء. هذا ليس ممكنا ولا يمكن أن يكون. هذا سلاحنا، وسنستخدمه (إذا لزم الأمر)".وأشار لوكاشينكو، إلى أنه أصر على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس "حتى لا يقترب أحد إلى هنا".وأوضح الرئيس البيلاروسي في وقت سابق، أن التهديد العسكري الغربي يحوم مرة أخرى فوق بيلاروس، وأن لدى بلاده كل القدرات التقنية اللازمة لصده ومحاربته.
https://sputnikarabic.ae/20230627/لوكاشينكو-إذا-انهارت-روسيا-نموت-جميعا-1078533913.html
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ألكسندر لوكاشينكو, بيلاروس, روسيا, عدوان
ألكسندر لوكاشينكو, بيلاروس, روسيا, عدوان

لوكاشينكو: مينسك ستحدد ترتيب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان

22:25 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يجري تطوير آلية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان خارجي على الجمهورية.
مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، "غوليفيتش (رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية) موجود هنا، تم تكليفه ووزير الدفاع ورئيس لجنة أمن الدولة بمهمة تحديد ترتيب استخدام هذه الأسلحة (النووية التكتيكية)، وأساس استخدامها هو الأوقات الصعبة، إذا ما تعرضنا لهجوم".
وأضاف "نفترض، فقط نفترض، يمكننا استخدامها (الأسلحة النووية التكتيكية) بالاتفاق مع روسيا. إليكم هذه الحجج الواهية: إنهم يستخدموننا وما إلى ذلك - هذا كله هراء. هذا ليس ممكنا ولا يمكن أن يكون. هذا سلاحنا، وسنستخدمه (إذا لزم الأمر)".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
لوكاشينكو: إذا انهارت روسيا نموت جميعا
09:12 GMT
وأشار لوكاشينكو، إلى أنه أصر على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس "حتى لا يقترب أحد إلى هنا".
وأوضح الرئيس البيلاروسي في وقت سابق، أن التهديد العسكري الغربي يحوم مرة أخرى فوق بيلاروس، وأن لدى بلاده كل القدرات التقنية اللازمة لصده ومحاربته.
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