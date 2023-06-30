https://sputnikarabic.ae/20230630/خبير-عسكري-يكشف-لـ-سبوتنيك-الأسباب-التي-تجعل-روسيا-أفضل-وسيط-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1078629753.html

خبير عسكري يكشف لـ "سبوتنيك" الأسباب التي تجعل روسيا أفضل وسيط لإنهاء الصراع في السودان

خبير عسكري يكشف لـ "سبوتنيك" الأسباب التي تجعل روسيا أفضل وسيط لإنهاء الصراع في السودان

جاءت الهدنة الأخيرة في السودان، كعيدية سريعة من طرف واحد، ولا تزال الأوضاع هناك متأزمة ومستمرة بالرغم من عدة محاولات للتهدئة والوساطات الدولية لحل النزاع. ولكن... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T14:10+0000

2023-06-30T14:10+0000

2023-06-30T14:10+0000

العالم العربي

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وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، عقب اجتماعه بوفد سوداني ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مالك عقار، بأن بلاده تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع.روسيا نموذج للوسيط الاستراتيجيوحول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي السوداني، أمين إسماعيل، في حديثه لوكالة "سبوتنيك":وأشار أمين إسماعيل إلى أن "زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مالك عقار، جاءت تتويجًا لهذه العلاقات ولطلب تدخل روسيا كوسيط في هذا الصراع وإعلان السلام، وتقديم العون في المنظمات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا".أطراف الصراع لهما عقيدة مختلفةوتحدّث الخبير العسكري بأن "اختلاف العقيدة لدى طرفي النزاع، القوات المسلحة ترى الدعم السريع واحدة من القوات التي كانت تتبع لها وتمردت، وبالتالي تم إصدار قرار بحلها، والنظرية التي تتحرك بها القوات المسلحة هو الإسراع إلى إدماج ما تبقى من الدعم السريع، وبالتالي إنهاء هذا الوجود الذي بدأ بخطأ من النظام السابق ويجب أن يزول الآن". وتابع:وأضاف: "لذلك، النظرية الآن في إنهاء هذا الصراع، تعتمد على دمج الدعم السريع وإنهاء وجوده في الساحة السودانية، إذ لا يعقل أن تكون قاطرة برأسين، أو بلد بجيشين، يجب أن تكون دولة واحدة لها جيش وطني واحد".ضغط روسي- تركي لإنهاء النزاعوحول العلاقات السودانية الروسية، قال الخبير العسكري:وتابع: "أيضًا هناك تنافس بين روسيا وتركيا من جانب، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية الأخرى تجاه الموارد السودانية، في تقديري، أن السودان ينظر إلى روسيا كدولة كبرى شقيقة يمكن لها إحلال السلام في البلاد".ما بعد عصيان "فاغنر" الأخيروأشار المتحدث إلى العصيان الأخير الذي قام به مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وتداعياته على الأزمة في السودان، وقال:وتابع: "أعتقد أنه بعد العصيان الأخير ودمج "فاغنر" داخل الجيش الروسي واستلام أسلحته، يمكن لروسيا أن توقف أي نوع من أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للدعم السريع وإيقاف هذه الحرب، والضغط على "فاغنر" للخروج من الأراضي السودانية، وإذا كان لروسيا أية مصالح يمكن أن تكون عبر اتفاقيات مباشرة مع الحكومة السودانية الموجودة".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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