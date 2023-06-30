https://sputnikarabic.ae/20230630/لوكاشينكو-الأسلحة-النووية-المتمركزة-في-بيلاروسيا-لن-يتم-استخدامها-أبدا-1078637020.html
لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا
لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا
أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته، يوم الجمعة، بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروس لن تستخدم أبدًا، مضيفًا أنها يجب أن تبقى في... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T21:33+0000
2023-06-30T21:33+0000
2023-06-30T22:02+0000
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ونقلت وكالة بيلتا الحكومية عن لوكاشينكو قوله: "يتحدث الناس اليوم عن الأسلحة النووية التي تم نقلها إلى بيلاروسيا. ليس هناك حاجة لانتقاد أي شخص، لقد تحدثت عن ذلك من قبل. إنها مبادرتي الأقوى. وكلما عشنا أطول، زادت ثقتنا بأنها يجب أن توضع هنا، في بيلاروسيا، في مكان آمن. أنا متأكد من أنه طالما أنها موجودة هنا، فلن نضطر أبدًا لاستخدامها، ولن يدخل جندي العدو أرضنا أبدًا".وأضاف الرئيس أنه دائما ما يعتقد أنه يجب القيام بالعكس مما يرغب به الأعداء. ولاحظ أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافتس بعد تولي السلطة.ونقلت بيلتا عن الرئيس قوله: وأضاف لوكاشينكو أن المعارضة البيلاروسية تقول اليوم نفس الشيء بشأن الأسلحة النووية.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتصف يونيو إن موسكو قامت بنقل الجزء الأول من رؤوس الحرب النووية إلى بيلاروس وستكمل مهمة نقل الأسلحة النووية التكتيكية بحلول نهاية العام. وأوضح بوتين أن النشر يشكل عنصرًا للردع وإشارة لأولئك الذين يفكرون في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-في-اجتماع-مع-لوكاشينكو---1077949709.html
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روسيا, حكومة بيلاروسيا, أحداث بيلاروسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, حكومة بيلاروسيا, أحداث بيلاروسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا
21:33 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 22:02 GMT 30.06.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته، يوم الجمعة، بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروس لن تستخدم أبدًا، مضيفًا أنها يجب أن تبقى في البلاد.
ونقلت وكالة بيلتا الحكومية عن لوكاشينكو قوله: "يتحدث الناس اليوم عن الأسلحة النووية التي تم نقلها إلى بيلاروسيا. ليس هناك حاجة لانتقاد أي شخص، لقد تحدثت عن ذلك من قبل. إنها مبادرتي الأقوى. وكلما عشنا أطول، زادت ثقتنا بأنها يجب أن توضع هنا، في بيلاروسيا، في مكان آمن. أنا متأكد من أنه طالما أنها موجودة هنا، فلن نضطر أبدًا لاستخدامها، ولن يدخل جندي العدو أرضنا أبدًا".
وأضاف الرئيس أنه دائما ما يعتقد أنه يجب القيام بالعكس مما يرغب به الأعداء. ولاحظ أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافتس بعد تولي السلطة.
ونقلت بيلتا عن الرئيس قوله:
"ولماذا قالوا ذلك؟ لأنهم تلقوا تعليمات منهم، أولا وقبل كل شيء من جيراننا البولنديين والليتوانيين. وماذا يقولون الآن؟ ليتوانيا تخطط لبناء محطة طاقة نووية جديدة لتحل محل تلك التي تم تدميرها. بولندا ترغب في بناء اثنتين أو ثلاث. فلماذا قالوا لأغبيائنا: لا تقموا بالبناء، يجب أن تدمروا؟ حسنًا، لا يحب أحد المنافسة. الدولة التي لا تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة اليوم هي دولة تتدهور وتموت".
وأضاف لوكاشينكو أن المعارضة البيلاروسية تقول اليوم نفس الشيء بشأن الأسلحة النووية.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتصف يونيو إن موسكو قامت بنقل الجزء الأول من رؤوس الحرب النووية إلى بيلاروس
وستكمل مهمة نقل الأسلحة النووية التكتيكية بحلول نهاية العام. وأوضح بوتين أن النشر يشكل عنصرًا للردع وإشارة لأولئك الذين يفكرون في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية.