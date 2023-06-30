https://sputnikarabic.ae/20230630/لوكاشينكو-الأسلحة-النووية-المتمركزة-في-بيلاروسيا-لن-يتم-استخدامها-أبدا-1078637020.html

لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا

لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته، يوم الجمعة، بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروس لن تستخدم أبدًا، مضيفًا أنها يجب أن تبقى في... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T21:33+0000

2023-06-30T21:33+0000

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ونقلت وكالة بيلتا الحكومية عن لوكاشينكو قوله: "يتحدث الناس اليوم عن الأسلحة النووية التي تم نقلها إلى بيلاروسيا. ليس هناك حاجة لانتقاد أي شخص، لقد تحدثت عن ذلك من قبل. إنها مبادرتي الأقوى. وكلما عشنا أطول، زادت ثقتنا بأنها يجب أن توضع هنا، في بيلاروسيا، في مكان آمن. أنا متأكد من أنه طالما أنها موجودة هنا، فلن نضطر أبدًا لاستخدامها، ولن يدخل جندي العدو أرضنا أبدًا".وأضاف الرئيس أنه دائما ما يعتقد أنه يجب القيام بالعكس مما يرغب به الأعداء. ولاحظ أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافتس بعد تولي السلطة.ونقلت بيلتا عن الرئيس قوله: وأضاف لوكاشينكو أن المعارضة البيلاروسية تقول اليوم نفس الشيء بشأن الأسلحة النووية.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتصف يونيو إن موسكو قامت بنقل الجزء الأول من رؤوس الحرب النووية إلى بيلاروس وستكمل مهمة نقل الأسلحة النووية التكتيكية بحلول نهاية العام. وأوضح بوتين أن النشر يشكل عنصرًا للردع وإشارة لأولئك الذين يفكرون في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية.

https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-في-اجتماع-مع-لوكاشينكو---1077949709.html

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