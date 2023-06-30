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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول الوضع في أوكرانيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230630/مالك-عقار-طلبنا-مساعدة-روسيا-في-إيقاف-الحرب-في-السودان-عاجل-1078614486.html
مالك عقار: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف الحرب في السودان
مالك عقار: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف الحرب في السودان
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن الوفد السوداني في اجتماع أمس مع لافروف طلب من روسيا المساعدة في حل النزاع. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:03+0000
2023-06-30T08:23+0000
العالم العربي
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وقال عقار في المؤتمر الصحفي في "روسيا سيغودنيا": "إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلب مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية. كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية". وأضاف: "نحن نعتبر روسيا دولة صديقة ونطلب منها تقديم مساعدات اقتصادية واستراتيجية أيضا".ولفت عقار الانتباه إلى أن الوفد السوداني لم يطلب المساعدة العسكرية في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وإنما تمت مناقشة القضايا السياسية والمساعدات الإنسانية فقط، مشيرا: "تحدثنا عن القضايا السياسية، وعن إنهاء الحرب، ولم نتحدث عن توريد الأسلحة، وتلقينا وعدًا بأننا سنتلقى الدعم والمساعدات الإنسانية".وأوضح أن القضايا العسكرية لن تناقش إلا بعد انتهاء الصراع في السودان.وقال لافروف، أمس الخميس، إن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية.
https://sputnikarabic.ae/20230629/لافروف-روسيا-مهتمة-بتهيئة-الظروف-لتطبيع-الوضع-في-السودان-1078600980.html
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العالم العربي
العالم العربي

مالك عقار: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف الحرب في السودان

08:03 GMT 30.06.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 30.06.2023)
© AFP 2023 / Pascal Pochard-Casabiancaمتظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022
متظاهر يلقي زجاجة حارقة في كورتي خلال تجمع حاشد في إيفان كولونا، بعد الاعتداء على الناشط المؤيد للاستقلال في سجن آرل، السودان 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Pascal Pochard-Casabianca
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أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن الوفد السوداني في اجتماع أمس مع لافروف طلب من روسيا المساعدة في حل النزاع.
وقال عقار في المؤتمر الصحفي في "روسيا سيغودنيا": "إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلب مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية. كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية".
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
لافروف: روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان
أمس, 15:20 GMT
وأضاف: "نحن نعتبر روسيا دولة صديقة ونطلب منها تقديم مساعدات اقتصادية واستراتيجية أيضا".
ولفت عقار الانتباه إلى أن الوفد السوداني لم يطلب المساعدة العسكرية في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وإنما تمت مناقشة القضايا السياسية والمساعدات الإنسانية فقط، مشيرا: "تحدثنا عن القضايا السياسية، وعن إنهاء الحرب، ولم نتحدث عن توريد الأسلحة، وتلقينا وعدًا بأننا سنتلقى الدعم والمساعدات الإنسانية".
وأوضح أن القضايا العسكرية لن تناقش إلا بعد انتهاء الصراع في السودان.
وقال لافروف، أمس الخميس، إن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية.
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