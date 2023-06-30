https://sputnikarabic.ae/20230630/مجلس-الأمن-الدولي-ينهي-عمل-بعثته-في-مالي-1078633708.html
مجلس الأمن الدولي ينهي عمل بعثته في مالي
مجلس الأمن الدولي ينهي عمل بعثته في مالي
تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءا من 30 يونيو/ حزيران، ويجب على الوحدة مغادرة... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T15:44+0000
2023-06-30T15:44+0000
2023-06-30T15:44+0000
أخبار مالي
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وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع "قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض مينوسما بدءا من 30 يونيو 2023".في الوقت نفسه، ينص القرار على أنه حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، فإن "مينوسما" مخولة بالرد على "التهديد الوشيك بالعنف ضد المدنيين" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.وتم التأكيد أنه حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتنسيق مع الحكومة الانتقالية، يحق لمينوسما، من بين أمور أخرى ، ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها، والاستعداد ومراقبة الأوضاع بالقرب من مواقعهم، وترفيق الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين للأمم المتحدة، وإجراء عمليات إجلاء لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20230622/انسحاب-قوة-الاتحاد-الأفريقي-أتميس-من-الصومال-الأسباب-والمآلات-1078403974.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
مجلس الأمن الدولي ينهي عمل بعثته في مالي
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تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءا من 30 يونيو/ حزيران، ويجب على الوحدة مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع "قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء تفويض مينوسما بدءا من 30 يونيو 2023".
يطلب مجلس الأمن من البعثة المتكاملة أن تبدأ في إنهاء عملياتها، ونقل مهامها، وسحب أفرادها بشكل منظم وآمن بدءا من 1 يوليو، بهدف استكمال هذه العملية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
في الوقت نفسه، ينص القرار على أنه حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، فإن "مينوسما" مخولة بالرد على "التهديد الوشيك بالعنف ضد المدنيين" وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.
وتم التأكيد أنه حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتنسيق مع الحكومة الانتقالية، يحق لمينوسما، من بين أمور أخرى ، ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها، والاستعداد ومراقبة الأوضاع بالقرب من مواقعهم، وترفيق الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين للأمم المتحدة، وإجراء عمليات إجلاء لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر.