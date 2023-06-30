https://sputnikarabic.ae/20230630/-نيبينزيا-الغرب-يتعمد-إثارة-صدام-مباشر-بين-القوى-النووية-عبر-دعمه-لكييف--1078608463.html

نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية عبر دعمه لكييف

نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية عبر دعمه لكييف

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، أن الغرب يعمد إلى إثارة الصدام المباشر بين القوى النووية من خلال دعمه لكييف. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T00:43+0000

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2023-06-30T00:43+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصرح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في ظل حالة من العسكرة والانفصال الواقعي، يتعمد الغرب إشعال صراع مباشر بين القوى النووية".وفي وقت سابق من يوم الخميس أيضًا، أكد نيبينزيا أن فرصة تحقيق السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الشروط المطلوبة الآن لتحقيق السلام في أوكرانيا ستكون مختلفة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. ونوّهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين من جهته، أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230629/مندوب-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-ضاعت-فرصة-السلام-بأوكرانيا-في-ربيع-2022-بسبب-الغرب-1078606093.html

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