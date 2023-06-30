https://sputnikarabic.ae/20230630/-نيبينزيا-الغرب-يتعمد-إثارة-صدام-مباشر-بين-القوى-النووية-عبر-دعمه-لكييف--1078608463.html
نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية عبر دعمه لكييف
نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية عبر دعمه لكييف
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، أن الغرب يعمد إلى إثارة الصدام المباشر بين القوى النووية من خلال دعمه لكييف. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T00:43+0000
2023-06-30T00:43+0000
2023-06-30T00:43+0000
فاسيلي نيبينزيا
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصرح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في ظل حالة من العسكرة والانفصال الواقعي، يتعمد الغرب إشعال صراع مباشر بين القوى النووية".وفي وقت سابق من يوم الخميس أيضًا، أكد نيبينزيا أن فرصة تحقيق السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الشروط المطلوبة الآن لتحقيق السلام في أوكرانيا ستكون مختلفة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. ونوّهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين من جهته، أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230629/مندوب-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-ضاعت-فرصة-السلام-بأوكرانيا-في-ربيع-2022-بسبب-الغرب-1078606093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فاسيلي نيبينزيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
فاسيلي نيبينزيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية عبر دعمه لكييف
تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، أن الغرب يعمد إلى إثارة الصدام المباشر بين القوى النووية من خلال دعمه لكييف.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وصرح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في ظل حالة من العسكرة والانفصال الواقعي، يتعمد الغرب إشعال صراع مباشر بين القوى النووية".
وفي وقت سابق من يوم الخميس أيضًا، أكد نيبينزيا أن فرصة تحقيق السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022
بسبب تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الشروط المطلوبة الآن لتحقيق السلام في أوكرانيا ستكون مختلفة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
ونوّهت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين من جهته، أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.