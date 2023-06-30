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https://sputnikarabic.ae/20230630/48-قتيلا-وعدد-من-الجرحى-في-حادث-سير-في-لوندياني-بكينيا-1078637481.html
48 قتيلا وعدد من الجرحى في حادث سير في لوندياني بكينيا
48 قتيلا وعدد من الجرحى في حادث سير في لوندياني بكينيا
ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 48 شخصا لقوا حتفهم في حادث سير في بلدة لوندياني في مقاطعة كيريتشو بكينيا. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T22:27+0000
2023-06-30T22:27+0000
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ونقلت صحيفة "ذا ستار" عن قائد شرطة المنطقة توم أوديرا قوله إن إجمالي عدد الجثث المستخرجة من موقع الحادث بلغ 48 جثة.ووقع الحادث في تقاطع مزدحم، عندما فقدت شاحنة السيطرة واصطدمت بعدد من السيارات والمشاة، وفقا لما ذكرته الصحيفة.وأوضح قائد شرطة المنطقة أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية وأن عدد الوفيات قد يرتفع. وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، أصيب أكثر من عشرين شخصا.
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كينيا, أخبار كينيا, العالم, أخبار العالم الآن

48 قتيلا وعدد من الجرحى في حادث سير في لوندياني بكينيا

22:27 GMT 30.06.2023
© AP Photo / Samson Otienoاحتجاجات ضد تكاليف المعيشة وإصلاحات اللجنة الانتخابية، اشتباكات مع قوات الشرطة في نيروبي، كينيا
احتجاجات ضد تكاليف المعيشة وإصلاحات اللجنة الانتخابية، اشتباكات مع قوات الشرطة في نيروبي، كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Samson Otieno
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ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 48 شخصا لقوا حتفهم في حادث سير في بلدة لوندياني في مقاطعة كيريتشو بكينيا.
ونقلت صحيفة "ذا ستار" عن قائد شرطة المنطقة توم أوديرا قوله إن إجمالي عدد الجثث المستخرجة من موقع الحادث بلغ 48 جثة.
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ووقع الحادث في تقاطع مزدحم، عندما فقدت شاحنة السيطرة واصطدمت بعدد من السيارات والمشاة، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وأوضح قائد شرطة المنطقة أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية وأن عدد الوفيات قد يرتفع. وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، أصيب أكثر من عشرين شخصا.
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