إعلامية مصرية تكشف حقيقة تصريحاتها حول "الحج أونلاين"
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrahموسم الحج 2023
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrah
كشفت إعلامية مصرية شهيرة حقيقة تصريحات منسوبة لها أثارت حالة واسعة من الجدل في البلاد تساءلت خلالها عن إمكانية أداء مناسك الحج "أونلاين".
وقالت لميس الحديدي، اليوم السبت، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقي والكامل".
واتهمت الحديدي وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر باجتزاء كلامها من سياقه.
بس بجد مجهود كبير .. يعنى قطعتوا الفيديو و عملتوامونتاج و جهزتوا الخبر و شغلتوا اللجان ..و اخترتوا ٣٠ يونيو بالذات رغم انها حلقه يوم ٢٤ !! ده انا لسه واجعاكم قوى بقى😀😀😀— Lamees elhadidi (@lameesh) July 1, 2023
ده الفيديو الكامل لمن يريد ان يعرف و حسبنا الله https://t.co/UtjFNGoJRX pic.twitter.com/IYBQwybeqZ
ومساء 24 يونيو/حزيران المنصرم، استضافت الحديدي الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية في الأزهر، في برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON"، وطرحت مجموعة من الأسئلة خاصة بالحج.
وطرحت الحديدي على ضيفها أسئلة عن الحج قالت إن الجيل الجديد من المراهقين يطرحونها.
وقالت: "لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لا يعجب الطفل، فمثلًا لو طفل سأل والده لماذا لا نؤدي فريضة الحج أونلاين أو بتقنية الميتافيرس أو الزوم، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟ وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم فكيف يكون رد والديه؟".
لكن وسائل إعلام ومغردين اقتطعوا كلام لميس من سياقه ونشروه كما لو كان هي من تطرح التساؤل، ما أثار موجة من الهجوم على الإعلامية المصرية.
#لميس_الحديدي تثرثر عن الحج ..— عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) July 1, 2023
حسب نظرية (الوردي)، يستطيع المسلم لاحقاً، الحج بالذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/TM4cFECLuL
والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، وهو أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.