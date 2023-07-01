https://sputnikarabic.ae/20230701/إعلامية-مصرية-تكشف-حقيقة-تصريحاتها-حول-الحج-أونلاين-1078652338.html

إعلامية مصرية تكشف حقيقة تصريحاتها حول "الحج أونلاين"

إعلامية مصرية تكشف حقيقة تصريحاتها حول "الحج أونلاين"

كشفت إعلامية مصرية شهيرة حقيقة تصريحات منسوبة لها أثارت حالة واسعة من الجدل في البلاد تساءلت خلالها عن إمكانية أداء مناسك الحج "أونلاين". 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T19:18+0000

2023-07-01T19:18+0000

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وقالت لميس الحديدي، اليوم السبت، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقي والكامل".واتهمت الحديدي وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر باجتزاء كلامها من سياقه.ومساء 24 يونيو/حزيران المنصرم، استضافت الحديدي الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية في الأزهر، في برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON"، وطرحت مجموعة من الأسئلة خاصة بالحج.وطرحت الحديدي على ضيفها أسئلة عن الحج قالت إن الجيل الجديد من المراهقين يطرحونها.وقالت: "لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لا يعجب الطفل، فمثلًا لو طفل سأل والده لماذا لا نؤدي فريضة الحج أونلاين أو بتقنية الميتافيرس أو الزوم، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟ وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم فكيف يكون رد والديه؟".لكن وسائل إعلام ومغردين اقتطعوا كلام لميس من سياقه ونشروه كما لو كان هي من تطرح التساؤل، ما أثار موجة من الهجوم على الإعلامية المصرية.والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، وهو أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

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