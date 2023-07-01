https://sputnikarabic.ae/20230701/السعودية-تعلن-نجاح-موسم-الحج-وخلوه-من-أي-تفشيات-1078644035.html
السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات
السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات
أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة". 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T08:32+0000
2023-07-01T08:32+0000
2023-07-01T08:33+0000
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وقال الجلاجل، في بيان من مركز القيادة والتحكم في منى، إن "عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر من 400 ألف حاج، كما تم إجراء أكثر من 50 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 800 قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد عن 1600 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4000 حاج".وأشاد بـ"الدور الذي قامت به لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، في تذليل جميع التحديات الصحية، مشيرًا إلى أنه "لم تسجل حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة في المشاعر بين الحجاج".وأكد أن "المنظومة الصحية عملت على الجاهزية بأكثر من 354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، أسهم في تقديمها أكثر من 36 ألفا من الكوادر الصحية من جميع القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من 7600 متطوع".وفي ختام البيان، شكر وزير الصحة "جميع الجهات الحكومية المشاركة على الدور التكاملي في تقديم الخدمات التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، وعدم حدوث أي تفشيات للأوبئة المنتشرة عالميًا، من خلال التعاون والتكاتف في الجهود والممكنات لخدمة ضيوف الرحمن".ويواصل الحجاج من غير المتعجلين، اليوم السبت، رمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق، الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى.
https://sputnikarabic.ae/20230626/وزارة-الحج-السعودية-توضح-لـسبوتنيك-أبرز-مستجدات-برامج-الحج-والأعداد-المتوقعة-هذا-العام-1078502656.html
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أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات
08:32 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 08:33 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة".
وقال الجلاجل، في بيان من مركز القيادة والتحكم في منى
، إن "عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر من 400 ألف حاج، كما تم إجراء أكثر من 50 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 800 قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد عن 1600 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4000 حاج".
وأشاد بـ"الدور الذي قامت به لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، في تذليل جميع التحديات الصحية، مشيرًا إلى أنه "لم تسجل حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة في المشاعر بين الحجاج".
وأكد أن "المنظومة الصحية عملت على الجاهزية بأكثر من 354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، أسهم في تقديمها أكثر من 36 ألفا من الكوادر الصحية من جميع القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من 7600 متطوع".
وفي ختام البيان، شكر وزير الصحة "جميع الجهات الحكومية المشاركة على الدور التكاملي في تقديم الخدمات التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، وعدم حدوث أي تفشيات للأوبئة المنتشرة عالميًا، من خلال التعاون والتكاتف في الجهود والممكنات لخدمة ضيوف الرحمن".
ويواصل الحجاج من غير المتعجلين، اليوم السبت، رمي الجمرات في مشعر منى
في ثالث أيام التشريق، الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى.