https://sputnikarabic.ae/20230701/إعلام-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-حمص---عاجل-1078653410.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء حمص.. فيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء حمص.. فيديو
أفادت وسائل إعلام سورية، ليل السبت/الأحد، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص، وأن أصوات انفجارات تسمع في ريف طرطوس. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T21:45+0000
2023-07-01T21:45+0000
2023-07-01T22:28+0000
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عدوان إسرائيلي
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ونقل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.وذكر مراسل "سبوتنيك" في محافظة طرطوس، بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المحافظة ناجمة عن الانفجار الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري لدى تصديها للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي اعتداء على أراضي المحافظة.وأكد صدر أمني لـ "سبوتنيك": أن الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفهاوكشف مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-السورية-والروسية-تدمر-مقرات-للتنظيمات-الإرهابية-في-ريف-إدلب--1078573478.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء حمص.. فيديو
21:45 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 22:28 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، ليل السبت/الأحد، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص، وأن أصوات انفجارات تسمع في ريف طرطوس.
ونقل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ
من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في محافظة طرطوس، بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المحافظة ناجمة عن الانفجار الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري لدى تصديها للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي اعتداء على أراضي المحافظة.
وأكد صدر أمني لـ "سبوتنيك": أن الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها
وكشف مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.