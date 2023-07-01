https://sputnikarabic.ae/20230701/الجيش-السوداني-يعلن-تنفيذ-عمليات-نوعية-ضد-الدعم-السريع-في-أم-درمان-1078643902.html

الجيش السوداني يعلن تنفيذ "عمليات نوعية" ضد الدعم السريع في أم درمان

الجيش السوداني يعلن تنفيذ "عمليات نوعية" ضد الدعم السريع في أم درمان

كشف الجيش السوداني عن تنفيذ عمليات وصفها بـ"النوعية"، ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غرب الخرطوم. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T08:30+0000

2023-07-01T08:30+0000

2023-07-01T08:30+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "العمليات العسكرية الخاصة تتم لحسم التمرد الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعا بشرية"، واصفا ما حدث بأنها "معركة الحسم".ونشر الجيش السوداني، عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فيديوهات تظهر قواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع أم درمان غربي العاصمة.وأكد البيان أن "القوات العسكرية للجيش السوداني نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع)، ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وأمس الجمعة، صرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بأن الوفد السوداني طلب مساعدة روسيا في حل النزاع في البلاد الشمال أفريقية، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20230701/الدعم-السريع-تعلن-إفشال-تحركا-للجيش-السوداني-في-شمال-بحري-وأسر-عدد-من-الجنود-1078640329.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي