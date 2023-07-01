https://sputnikarabic.ae/20230701/الخلايا-النجمية-دراسة-تكشف-سرا-جديدا-من-خبايا-ألزهايمر-1078650772.html

الخلايا النجمية.. دراسة تكشف سرا جديدا من خبايا "ألزهايمر"

الخلايا النجمية.. دراسة تكشف سرا جديدا من خبايا "ألزهايمر"

كشفت دراسة جديدة عن أسباب غير متوقعة للإصابة بـ"ألزهايمر" والذي كان يعتقد أن لويحات الأميلويد هي المسبب الرئيس للمرض الذي يقود تدريجيا إلى فقدان الذاكرة. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T16:53+0000

2023-07-01T16:53+0000

2023-07-01T16:53+0000

مجتمع

علوم

الصحة

منوعات

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050316005_1:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_c74c314be697e7b66e858670b357f991.jpg

وتوصل علماء من كلية الطب في جامعة بيتسبرغ خلال دراستهم المنشورة في مجلة "Nature Medicine"، إلى أن خلايا الدماغ ذات الشكل النجمي والمعروفة باسم "الخلايا النجمية" تلعب دورًا مهمًا في تطور مرض "ألزهايمر"، وفق موقع "scitech daily" الطبي.ووجد الباحثون من خلال اختبار دم أكثر من 1000 شخص من كبار السن غير المصابين باضطراب معرفي، أن أولئك الذين لديهم مزيج من الأميلويد وعلامات الدم لتنشيط الخلايا النجمية غير الطبيعية، ستتطور لديهم أعراض مرض "ألزهايمر" في المستقبل، وهو ما يعد اكتشافا حاسما لتطوير الأدوية بهدف وقف تقدم المرض.قال كبير المؤلفين، ثاريك باسكوال، أستاذ مساعد في الطب النفسي وعلم الأعصاب: "دراستنا تجادل بأن اختبار وجود الأميلويد في الدماغ جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الحيوية في الدم لتفاعل الخلايا النجمية هو الفحص الأمثل لتحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر".وتابع: "هذا يضع الخلايا النجمية في المركز كمنظم رئيسي لتطور المرض، مما يتحدى فكرة أن الأميلويد كافٍ وحده لتحفيز مرض ألزهايمر".والخلايا النجمية هي خلايا متخصصة وفيرة في أنسجة المخ، وتمامًا مثل الأعضاء الأخرى في الخلايا الدبقية (الخلايا المناعية في الدماغ)، تدعم الخلايا النجمية الخلايا العصبية عن طريق إمدادها بالمغذيات والأكسجين وحمايتها من مسببات الأمراض.ومرض "ألزهايمر" هو حالة تنكسية عصبية تسبب فقدان الذاكرة التدريجي والخرف، مما يؤدي إلى حرمان المرضى من سنوات إنتاجية عديدة.على مستوى الأنسجة، فإن السمة المميزة لمرض "ألزهايمر" هي تراكم لويحات الأميلويد - تجمعات البروتين الموجودة بين الخلايا العصبية للدماغ - وتكتلات من الألياف البروتينية المضطربة، تسمى تشابك أو اعتلال "تاو"، تتشكل داخل الخلايا العصبية.ولعدة عقود، اعتقد علماء الدماغ أن تراكم لويحات الأميلويد وتشابكات "تاو" ليس فقط علامة على مرض "ألزهايمر" ولكن أيضًا السبب المباشر له. أدى هذا الافتراض أيضًا إلى قيام مصنعي الأدوية بالاستثمار بكثافة في الجزيئات التي تستهدف الأميلويد والتاو، متجاهلين مساهمة عمليات الدماغ الأخرى، مثل نظام المناعة العصبية.تشير الاكتشافات الحديثة من قبل مجموعات مثل باسكوال إلى أن تعطيل عمليات الدماغ الأخرى، مثل التهاب الدماغ المتزايد، قد يكون بنفس أهمية عبء الأميلويد نفسه في بدء السلسلة المرضية لموت الخلايا العصبية التي تسبب التدهور المعرفي السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-يكتشفون-طريقة-لعكس-مرض-ألزهايمر-1075861791.html

https://sputnikarabic.ae/20220727/تحذير-من-الخرف-قد-يسرع-الطعام-الذي-يتناوله-الملايين-من-تكون-اللويحات-في-الدماغ-1065655972.html

https://sputnikarabic.ae/20210913/3-أطعمة-يجب-تجنبها-تماما-لوقف-مخاطر-الإصابة-بالخرف-1050127168.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن