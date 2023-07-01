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السودان يمدد إغلاق المجال الجوي باستثناء الرحلات الإنسانية وعمليات الإجلاء
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي باستثناء الرحلات الإنسانية وعمليات الإجلاء
أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، يوم الجمعة، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى العاشر من يوليو، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T01:08+0000
2023-07-01T01:08+0000
أخبار السودان اليوم
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وفي إشعار للطيارين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي في السودان سيظل مغلقًا أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الإنسانية والإجلاء، في حال الحصول على إذن من السلطات المختصة.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.و الجمعة، صرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني بأن الوفد السوداني قد طلب مساعدة موسكو في حل النزاع في البلاد الشمال إفريقية خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230630/مالك-عقار-طلبنا-مساعدة-روسيا-في-إيقاف-الحرب-في-السودان-عاجل-1078614486.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي باستثناء الرحلات الإنسانية وعمليات الإجلاء

01:08 GMT 01.07.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023
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أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، يوم الجمعة، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى العاشر من يوليو، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.
وفي إشعار للطيارين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي في السودان سيظل مغلقًا أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الإنسانية والإجلاء، في حال الحصول على إذن من السلطات المختصة.
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وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
و الجمعة، صرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني بأن الوفد السوداني قد طلب مساعدة موسكو في حل النزاع في البلاد الشمال إفريقية خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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