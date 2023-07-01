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العراق يطالب السويد بتسليم "حارق القرآن" للمثول أمام القضاء
العراق يطالب السويد بتسليم "حارق القرآن" للمثول أمام القضاء
طالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، إلى الحكومة العراقية لمثوله أمام المحكمة أصولا... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T17:49+0000
2023-07-01T17:49+0000
العراق
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وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن وزير الخارجية فؤاد حسين "تلقى اتصالًا هاتفياً، يوم الجمعة الموافق 2023/6/30، من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، وجرى خلال الاتصال مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الموافق 2023/6/28".وأعلن وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن "إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويؤجج مشاعر المسلمين حول العالم ويشكل استفزازاً خطيراً لهم"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".ودعا حسين، بحسب البيان، "الحكومة السويدية إلى تسليمه للحكومة العراقية من أجل محاكمته وفق القانون العراقي".وأعرب وزير الخارجية السويدي، عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبراً عن "عميق أسفه لما حدث"، وأكد أن "الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".وتابع أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".
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العراق, أخبار العراق اليوم, السويد
العراق, أخبار العراق اليوم, السويد

العراق يطالب السويد بتسليم "حارق القرآن" للمثول أمام القضاء

17:49 GMT 01.07.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrandمهاجر من أصل عراقي، سلوان موميكا، يمسك القرآن في يده ويمزقه في أول أيام عيد الأضحى في ستوكهولم، السويد
مهاجر من أصل عراقي، سلوان موميكا، يمسك القرآن في يده ويمزقه في أول أيام عيد الأضحى في ستوكهولم، السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand
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طالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، إلى الحكومة العراقية لمثوله أمام المحكمة أصولا تحت سقف قانون البلاد.
وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن وزير الخارجية فؤاد حسين "تلقى اتصالًا هاتفياً، يوم الجمعة الموافق 2023/6/30، من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، وجرى خلال الاتصال مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الموافق 2023/6/28".
وأعلن وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن "إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويؤجج مشاعر المسلمين حول العالم ويشكل استفزازاً خطيراً لهم"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الإسلاموفوبيا"، مطالبا الحكومة السويدية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص".

ودعا حسين، بحسب البيان، "الحكومة السويدية إلى تسليمه للحكومة العراقية من أجل محاكمته وفق القانون العراقي".
وأعرب وزير الخارجية السويدي، عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبراً عن "عميق أسفه لما حدث"، وأكد أن "الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".
وتابع أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".
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