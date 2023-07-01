https://sputnikarabic.ae/20230701/تركيا-والسعودية-تبحثان-تحضيرات-اجتماع-منظمة-التعاون-الإسلامي-لبحث-حرق-القرآن-في-السويد-1078647988.html
تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن "حرق القرآن في السويد"
تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن "حرق القرآن في السويد"
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثات هاتفية، اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لبحث تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T12:31+0000
2023-07-01T12:31+0000
2023-07-01T12:33+0000
منظمة التعاون الإسلامي
أخبار تركيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
السويد
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077064105_0:119:1763:1111_1920x0_80_0_0_5b8bf4c375a6bc9fc2d3d02e460f2b51.jpg
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "اجتماع الغد سيبحث حادثة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى"، مشيرة أن الوزيران ناقشا قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي، يبلغ من العمر 37 عامًا، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، عن احترام روسيا الشديد للقرآن ومشاعر المسلمين الدينية، واعتبر عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة.وفي وقت سابق، اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، إصدار قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بالاحتجاجات، التي تستهدف حرق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230701/إيران-تدعو-منظمة-التعاون-الإسلامي-إلى-عقد-اجتماع-طارئ-للرد-على-حرق-القرآن-1078642735.html
السعودية
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077064105_62:0:1702:1230_1920x0_80_0_0_054b1307a47d31c88dba0fe8c5d0b567.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة التعاون الإسلامي, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, السويد, أخبار العالم الآن, العالم
منظمة التعاون الإسلامي, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, السويد, أخبار العالم الآن, العالم
تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن "حرق القرآن في السويد"
12:31 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 01.07.2023) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثات هاتفية، اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لبحث تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غدًا الأحد في مدينة جدة السعودية.
وأفادت وكالة
"الأناضول" التركية، بأن "اجتماع الغد سيبحث حادثة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى"، مشيرة أن الوزيران ناقشا قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم
أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي، يبلغ من العمر 37 عامًا، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، عن احترام روسيا الشديد للقرآن
ومشاعر المسلمين الدينية، واعتبر عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة.
وفي وقت سابق، اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، إصدار قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بالاحتجاجات، التي تستهدف حرق المصاحف.