https://sputnikarabic.ae/20230701/اليمن-دوي-انفجارات-داخل-ثكنة-لقوات-الانتقالي-الجنوبي-في-مدينة-عدن-1078652614.html

اليمن... دوي انفجارات داخل ثكنة لقوات الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن

اليمن... دوي انفجارات داخل ثكنة لقوات الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن

دوت عدة انفجارات، مساء اليوم السبت، في ثكنة عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T19:40+0000

2023-07-01T19:40+0000

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك".وقال المصدر إن انفجاراً وقع في مخزن للذخيرة داخل معسكر قوات الحزام الأمني في منطقة الشعب ضمن مديرية البريقة غرب عدن، أعقبته سلسلة انفجارات متتالية رافقها تصاعد لأعمدة الدخان.وألحقت الانفجارات أضراراً مادية في المعسكر، بينما لم يسجل ضحايا نتيجة لها، بحسب المصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة تحقيق في أسباب انفجار مخزن ذخائر المعسكر الأمني.ومنذ آب/ أغسطس 2019، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] على مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً لليمن، بعد مواجهات مع قوات الجيش اليمني في المدينة استمرت 4 أيام، خلفت نحو 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس بـ 5 حقائب.ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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