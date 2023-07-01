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https://sputnikarabic.ae/20230701/ترودو-يبحث-مع-ماكرون-القضايا-الدولية-على-رأسها-أوكرانيا-وقمة-الناتو-1078639952.html
ترودو يبحث مع ماكرون القضايا الدولية على رأسها أوكرانيا وقمة "الناتو"
ترودو يبحث مع ماكرون القضايا الدولية على رأسها أوكرانيا وقمة "الناتو"
أعلنت الحكومة الكندية، أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ناقش مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جدول الأعمال الدولي بما فيه دعم أوكرانيا، والتهديدات... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T04:52+0000
2023-07-01T05:17+0000
العالم
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وجاء في بيان الحكومة: "ناقش الزعيمان دعمهما لأوكرانيا على المدى القريب والبعيد، وشددا على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة انعدام الأمن والاستقرار في أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا".وناقش ترودو وماكرون أيضًا الأزمة السارية في جمهورية هايتي، مشددًا على أهمية فرض عقوبات لمكافحة الفساد في الدولة ومنع تمويل المجموعات الإجرامية.كما اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال حول قضايا مشتركة عديدة، معربين عن أملهما باللقاء القريب خلال قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنوس في تموز المقبل.
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العالم
العالم

ترودو يبحث مع ماكرون القضايا الدولية على رأسها أوكرانيا وقمة "الناتو"

04:52 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 05:17 GMT 01.07.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أعلنت الحكومة الكندية، أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ناقش مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جدول الأعمال الدولي بما فيه دعم أوكرانيا، والتهديدات الأمنية في أفريقيا، والأزمة في هايتي والتحضير لقمة الناتو في فيلنوس خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.
وجاء في بيان الحكومة: "ناقش الزعيمان دعمهما لأوكرانيا على المدى القريب والبعيد، وشددا على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة انعدام الأمن والاستقرار في أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا".
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
أوكرانيا تستنفد كامل حصتها في البنك الدولي
أمس, 20:35 GMT
وناقش ترودو وماكرون أيضًا الأزمة السارية في جمهورية هايتي، مشددًا على أهمية فرض عقوبات لمكافحة الفساد في الدولة ومنع تمويل المجموعات الإجرامية.
كما اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال حول قضايا مشتركة عديدة، معربين عن أملهما باللقاء القريب خلال قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنوس في تموز المقبل.
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