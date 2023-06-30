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https://sputnikarabic.ae/20230630/أوكرانيا-تستنفد-كامل-حصتها-في-البنك-الدولي-1078636848.html
أوكرانيا تستنفد كامل حصتها في البنك الدولي
أوكرانيا تستنفد كامل حصتها في البنك الدولي
قال مصدر في البعثة الروسية لمجموعة البنك الدولي لوكالة "سبوتنيك" إن "أوكرانيا استنفدت حصتها بالكامل في البنك الدولي، ويأتي التمويل الجديد من المنح". 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T20:35+0000
2023-06-30T20:35+0000
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وقال المتحدث باسم البعثة: "لقد اختارت أوكرانيا بالفعل حصتها الكاملة لبلدها في البنك الدولي. وسيتم تمويل جميع المشاريع الجديدة من خلال منح أو ضمانات من الدول المانحة".وتعليقا على القرض الأخير الممنوح لأوكرانيا أكد المصدر أنه "مبني على أموال تم جمعها بضمانات من اليابان".وأعلن البنك الدولي، في 21 يونيو/ حزيران عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار.وجاء في بيان البنك الدولي: "أعلن البنك الدولي عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار".وأوضح البيان أن 500 مليون دولار ستُقدَّم كقرض مكفول من قِبَل المملكة المتحدة، بينما ستُقدَّم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضًا كمنحة.
https://sputnikarabic.ae/20221219/الاتحاد-الأوروبي-يمول-الاقتصاد-الأوكراني-بـ85-مليار-دولار-من-الديون-1071363050.html
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أخبار أوكرانيا, اقتصاد
أخبار أوكرانيا, اقتصاد

أوكرانيا تستنفد كامل حصتها في البنك الدولي

20:35 GMT 30.06.2023
© YouTube.comالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
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قال مصدر في البعثة الروسية لمجموعة البنك الدولي لوكالة "سبوتنيك" إن "أوكرانيا استنفدت حصتها بالكامل في البنك الدولي، ويأتي التمويل الجديد من المنح".
وقال المتحدث باسم البعثة: "لقد اختارت أوكرانيا بالفعل حصتها الكاملة لبلدها في البنك الدولي. وسيتم تمويل جميع المشاريع الجديدة من خلال منح أو ضمانات من الدول المانحة".

ووفقا له، فإن الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" يخصصون معظم الأموال لمساعدة أوكرانيا.

وتعليقا على القرض الأخير الممنوح لأوكرانيا أكد المصدر أنه "مبني على أموال تم جمعها بضمانات من اليابان".
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وختم المصدر: روسيا صوتت ضد (القرض الأخير).

وأعلن البنك الدولي، في 21 يونيو/ حزيران عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار.
وجاء في بيان البنك الدولي: "أعلن البنك الدولي عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار".
وأوضح البيان أن 500 مليون دولار ستُقدَّم كقرض مكفول من قِبَل المملكة المتحدة، بينما ستُقدَّم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضًا كمنحة.
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