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https://sputnikarabic.ae/20230701/تعديل-ثوري-الفيفا-يوافق-على-اختبار-قانون-التسلل-الجديد-1078650159.html
تعديل ثوري.. "الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد
تعديل ثوري.. "الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات كافة. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T15:08+0000
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سيشهد القانون الجديد اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسمه بالكامل، متقدمًا على آخر مدافع.في الوقت الحالي، تنص قاعدة التسلل على أن اللاعب قد يعتبر متسللا إذا كان أي جزء من جسده، متقدمًا على المدافع الأخير.وأعلنت الفيفا أنه سيتم اختبار القانون الجديد في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا في بطولات الدوري للرجال تحت 21 عاما والسيدات تحت 19 عامًا، قبل تطبيقه- حال نجاحه- في جميع البطولات.ويسعى القانون الجديد إلى القضاء على التخمين الذي ينطوي عليه تحديد حالات التسلل، وإعادة الميزة إلى الفريق المهاجم وتمكين المشاهد من التدفق الحر وتحقيق الإثارة للجماهير.كان أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، هو من استحضر تغيير القواعد، حيث قدمه الفرنسي إلى رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، في مارس/آذار 2021.وبحسب ما ورد، كان فينغر يأمل في أن يتم تطبيق القانون الجديد في كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من أن هذه الخطة كانت طموحة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20200409/التسلل-وركلة-الجزاء-تعرف-إلى-أبرز-تعديلات-قانون-كرة-القدم-1045124309.html
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منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن

تعديل ثوري.. "الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد

15:08 GMT 01.07.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات كافة.
سيشهد القانون الجديد اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسمه بالكامل، متقدمًا على آخر مدافع.
في الوقت الحالي، تنص قاعدة التسلل على أن اللاعب قد يعتبر متسللا إذا كان أي جزء من جسده، متقدمًا على المدافع الأخير.
وأعلنت الفيفا أنه سيتم اختبار القانون الجديد في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا في بطولات الدوري للرجال تحت 21 عاما والسيدات تحت 19 عامًا، قبل تطبيقه- حال نجاحه- في جميع البطولات.
هدف أيسلندا في مرمى كرواتيا من ركلة جزاء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2020
مجتمع
التسلل وركلة الجزاء... تعرف إلى أبرز تعديلات قانون كرة القدم
9 أبريل 2020, 16:30 GMT
ويسعى القانون الجديد إلى القضاء على التخمين الذي ينطوي عليه تحديد حالات التسلل، وإعادة الميزة إلى الفريق المهاجم وتمكين المشاهد من التدفق الحر وتحقيق الإثارة للجماهير.
كان أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، هو من استحضر تغيير القواعد، حيث قدمه الفرنسي إلى رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، في مارس/آذار 2021.
وبحسب ما ورد، كان فينغر يأمل في أن يتم تطبيق القانون الجديد في كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من أن هذه الخطة كانت طموحة للغاية.
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