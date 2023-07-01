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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230701/تي-80-تدك-تجمعا-أوكرانيا-متواريا-تحت-الأشجار-فيديو-1078649725.html
"تي-80" تدك تجمعا أوكرانيا متواريا تحت الأشجار... فيديو
"تي-80" تدك تجمعا أوكرانيا متواريا تحت الأشجار... فيديو
يتميز الجيش الروسي بالعناصر ذات الكفاءة العالية، والمجهزة بأقوى أنواع الدبابات، لا سيما من سلسلة "تي"، حيث شكلت الخبرة القتالية والتكنولوجيا العسكرية عنصرا لا... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T14:12+0000
2023-07-01T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وتتميز دبابة "تي- 80" بتسليحها الثقيل، وتصفيحها المتين، وقدرتها على المناورة، مما جعلها سلاحا لا يشق له غبار في مهام القصف والاقتحام وغيرها.وأثبت هذا الإصدار قدرته القتالية العالية في ساحات القتال، لا سيما مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل دبابات "تي-80 " الروسية أثناء استهدافها مقرا تابعا للقوات الأوكرانية متواريا بين الأشجار في إطار العملية العسكرية الخاصة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

"تي-80" تدك تجمعا أوكرانيا متواريا تحت الأشجار... فيديو

14:12 GMT 01.07.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-80"
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /
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يتميز الجيش الروسي بالعناصر ذات الكفاءة العالية، والمجهزة بأقوى أنواع الدبابات، لا سيما من سلسلة "تي"، حيث شكلت الخبرة القتالية والتكنولوجيا العسكرية عنصرا لا يقهر لدى وحدات المشاة الآلية.
وتتميز دبابة "تي- 80" بتسليحها الثقيل، وتصفيحها المتين، وقدرتها على المناورة، مما جعلها سلاحا لا يشق له غبار في مهام القصف والاقتحام وغيرها.
وأثبت هذا الإصدار قدرته القتالية العالية في ساحات القتال، لا سيما مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل دبابات "تي-80 " الروسية أثناء استهدافها مقرا تابعا للقوات الأوكرانية متواريا بين الأشجار في إطار العملية العسكرية الخاصة.
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