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رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري
رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس أبخازيا أصلان بزانيا، الذي أعرب عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T09:18+0000
2023-07-01T09:18+0000
العالم
روسيا
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وقال البيان: "بمبادرة من الجانب الأبخازي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا، وأعرب أصلان بزانيا عن دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، الذي يضمن أمن المواطنين واستقرار البلاد". وأضاف أن قادة الدول ناقشوا أيضًا بعض القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ الخطط المحددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبخازيا.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري

09:18 GMT 01.07.2023
© Sputnik . Сергей Пятаков / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا
رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Сергей Пятаков
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس أبخازيا أصلان بزانيا، الذي أعرب عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
وقال البيان: "بمبادرة من الجانب الأبخازي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا، وأعرب أصلان بزانيا عن دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، الذي يضمن أمن المواطنين واستقرار البلاد".
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وأضاف أن قادة الدول ناقشوا أيضًا بعض القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ الخطط المحددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبخازيا.
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