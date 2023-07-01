https://sputnikarabic.ae/20230701/رئيس-أبخازيا-يدعم-قيادة-روسيا-في-حماية-سيادة-القانون-والنظام-الدستوري-1078644713.html
رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري
رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس أبخازيا أصلان بزانيا، الذي أعرب عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T09:18+0000
2023-07-01T09:18+0000
2023-07-01T09:18+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059166990_0:302:2995:1987_1920x0_80_0_0_bb3b67e8782b4a022590c9a206ee2a72.jpg
وقال البيان: "بمبادرة من الجانب الأبخازي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا، وأعرب أصلان بزانيا عن دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، الذي يضمن أمن المواطنين واستقرار البلاد". وأضاف أن قادة الدول ناقشوا أيضًا بعض القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ الخطط المحددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبخازيا.
https://sputnikarabic.ae/20230630/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-عاجل-1078627880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059166990_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_d729ceedcffacb2ae4969e7f6a28d705.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس أبخازيا يدعم قيادة روسيا في حماية سيادة القانون والنظام الدستوري
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس أبخازيا أصلان بزانيا، الذي أعرب عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
وقال البيان: "بمبادرة من الجانب الأبخازي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا، وأعرب أصلان بزانيا عن دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، الذي يضمن أمن المواطنين واستقرار البلاد".
وأضاف أن قادة الدول ناقشوا أيضًا بعض القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ الخطط المحددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبخازيا.