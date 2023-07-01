https://sputnikarabic.ae/20230701/روسيا-وكوبا-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بين-البلدين-1078638919.html
روسيا وكوبا تستأنفان الرحلات الجوية بين البلدين
روسيا وكوبا تستأنفان الرحلات الجوية بين البلدين
. تبدأ روسيا وكوبا، اليوم السبت، في استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، حيث ستقوم شركة "روسيا" بأول رحلة لها من موسكو إلى فاراديرو. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T02:01+0000
2023-07-01T02:01+0000
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موسكو – سبوتنيك وكانت الرحلات الجوية بين البلدين متوقفة بسبب القيود التي فرضتها الدول الغربية، وعليه توقفت شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" عن تشغيل الرحلات إلى كوبا منذ 28 فبراير/شباط 2022.وفي الوقت الحالي، هناك رحلتان أسبوعيا في جدول الرحلات، حيث ستتم تنفيذهما يومي الخميس والسبت. وتشير بيانات شركة الطيران إلى أن مدة الرحلة ستكون حوالي 13 ساعة و20 دقيقة.يشار إلى أن فاراديرو هو منتجع يعمل طوال العام ويعتبر واحدًا من أكبر منتجعات منطقة البحر الكاريبي، ويمتد المنتجع لمسافة 20 كيلومترًا ويحتوي على حوالي 60 فندقًا.
https://sputnikarabic.ae/20200206/لافروف-كوبا-وروسيا-تناقشان-التعاون-تحت-ظروف-العقوبات-الأمريكية-1044448473.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا وكوبا تستأنفان الرحلات الجوية بين البلدين
تابعنا عبر
. تبدأ روسيا وكوبا، اليوم السبت، في استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، حيث ستقوم شركة "روسيا" بأول رحلة لها من موسكو إلى فاراديرو.
موسكو – سبوتنيك
وكانت الرحلات الجوية بين البلدين متوقفة بسبب القيود التي فرضتها الدول الغربية
، وعليه توقفت شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" عن تشغيل الرحلات إلى كوبا منذ 28 فبراير/شباط 2022.
وفي الوقت الحالي، هناك رحلتان أسبوعيا في جدول الرحلات، حيث ستتم تنفيذهما يومي الخميس والسبت. وتشير بيانات شركة الطيران إلى أن مدة الرحلة ستكون حوالي 13 ساعة و20 دقيقة.
يشار إلى أن فاراديرو هو منتجع يعمل طوال العام ويعتبر واحدًا من أكبر منتجعات منطقة البحر الكاريبي، ويمتد المنتجع لمسافة 20 كيلومترًا ويحتوي على حوالي 60 فندقًا.