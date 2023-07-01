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روسيا وكوبا تستأنفان الرحلات الجوية بين البلدين
روسيا وكوبا تستأنفان الرحلات الجوية بين البلدين
. تبدأ روسيا وكوبا، اليوم السبت، في استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، حيث ستقوم شركة "روسيا" بأول رحلة لها من موسكو إلى فاراديرو. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T02:01+0000
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موسكو – سبوتنيك وكانت الرحلات الجوية بين البلدين متوقفة بسبب القيود التي فرضتها الدول الغربية، وعليه توقفت شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" عن تشغيل الرحلات إلى كوبا منذ 28 فبراير/شباط 2022.وفي الوقت الحالي، هناك رحلتان أسبوعيا في جدول الرحلات، حيث ستتم تنفيذهما يومي الخميس والسبت. وتشير بيانات شركة الطيران إلى أن مدة الرحلة ستكون حوالي 13 ساعة و20 دقيقة.يشار إلى أن فاراديرو هو منتجع يعمل طوال العام ويعتبر واحدًا من أكبر منتجعات منطقة البحر الكاريبي، ويمتد المنتجع لمسافة 20 كيلومترًا ويحتوي على حوالي 60 فندقًا.
https://sputnikarabic.ae/20200206/لافروف-كوبا-وروسيا-تناقشان-التعاون-تحت-ظروف-العقوبات-الأمريكية-1044448473.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا وكوبا تستأنفان الرحلات الجوية بين البلدين

02:01 GMT 01.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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. تبدأ روسيا وكوبا، اليوم السبت، في استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، حيث ستقوم شركة "روسيا" بأول رحلة لها من موسكو إلى فاراديرو.
موسكو – سبوتنيك وكانت الرحلات الجوية بين البلدين متوقفة بسبب القيود التي فرضتها الدول الغربية، وعليه توقفت شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" عن تشغيل الرحلات إلى كوبا منذ 28 فبراير/شباط 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول إنجازات الدبلوماسية والسياسة الخارجية الروسية لعام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2020
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وفي الوقت الحالي، هناك رحلتان أسبوعيا في جدول الرحلات، حيث ستتم تنفيذهما يومي الخميس والسبت. وتشير بيانات شركة الطيران إلى أن مدة الرحلة ستكون حوالي 13 ساعة و20 دقيقة.
يشار إلى أن فاراديرو هو منتجع يعمل طوال العام ويعتبر واحدًا من أكبر منتجعات منطقة البحر الكاريبي، ويمتد المنتجع لمسافة 20 كيلومترًا ويحتوي على حوالي 60 فندقًا.
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