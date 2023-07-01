https://sputnikarabic.ae/20230701/متسابق-يحطم-رقما-قياسيا-أثناء-اشتعاله-بالنيران-فيديو-1078650436.html
متسابق يحطم رقما قياسيا أثناء "اشتعاله بالنيران"... فيديو
متسابق يحطم رقما قياسيا أثناء "اشتعاله بالنيران"... فيديو
سطّر العديد من العدائين أسماءهم من ذهب بتحطيمهم الأرقام القياسة في سباقات "الماراثون" والسباقات الفردية. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T15:42+0000
2023-07-01T15:42+0000
2023-07-01T15:42+0000
نادي الفيديو
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076629246_0:1074:2048:2226_1920x0_80_0_0_d144e945b8705778111491d948e023bf.jpg
وتتبادر إلى الأذهان أسماء العديد من الرياضيين الذين برعوا في هذه الرياضة عند ذكرها، مثل العداء الجمايكي أوساين بولت (أسرع رجل في العالم)، أو في الوطن العربي من العدائين النساء مثل الرياضية السورية غادة شعاع التي حصدت العديد من الميداليات الأولمبية، وغيرهما الكثيرين.ولكن بين الفينة والأخرى، تظهر على الساحة نماذج خارقة للعادة وخارجة عن المألوف، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتحطيم الأرقام القياسية.وتمكن الفرنسي جوناثان فيرو من تسجيل اسمه في كتاب الأرقام القياسية العالمي "غينيس"، بعد أن قطع مسافة 100 متر دون أوكسجين وهو يحترق خلال 17 ثانية، في أغرب حالة في سباقات الموسوعة العالمية.كما سجل جوناثان الرقم القياسي لأبعد مسافة ركض أثناء احتراق كامل للجسم خلال هذه المحاولة عند 272.25 مترا.وبرر متابعون عدم تأثر المتسابق بالنار بارتدائه بزة عازلة للحرارة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076629246_0:882:2048:2418_1920x0_80_0_0_b5d7d40138ae69c799f13840b5615cdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
متسابق يحطم رقما قياسيا أثناء "اشتعاله بالنيران"... فيديو
تابعنا عبر
سطّر العديد من العدائين أسماءهم من ذهب بتحطيمهم الأرقام القياسة في سباقات "الماراثون" والسباقات الفردية.
وتتبادر إلى الأذهان أسماء العديد من الرياضيين الذين برعوا في هذه الرياضة عند ذكرها، مثل العداء الجمايكي أوساين بولت (أسرع رجل في العالم)، أو في الوطن العربي من العدائين النساء مثل الرياضية السورية غادة شعاع التي حصدت العديد من الميداليات الأولمبية، وغيرهما الكثيرين.
ولكن بين الفينة والأخرى، تظهر على الساحة نماذج خارقة للعادة وخارجة عن المألوف، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتحطيم الأرقام القياسية.
وتمكن الفرنسي
جوناثان فيرو من تسجيل اسمه في كتاب الأرقام القياسية العالمي "غينيس"، بعد أن قطع مسافة 100 متر دون أوكسجين وهو يحترق خلال 17 ثانية، في أغرب حالة في سباقات الموسوعة العالمية.
كما سجل جوناثان الرقم القياسي لأبعد مسافة ركض أثناء احتراق كامل للجسم خلال هذه المحاولة عند 272.25 مترا.
وبرر متابعون عدم تأثر المتسابق بالنار بارتدائه بزة عازلة للحرارة.