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https://sputnikarabic.ae/20230701/متسابق-يحطم-رقما-قياسيا-أثناء-اشتعاله-بالنيران-فيديو-1078650436.html
متسابق يحطم رقما قياسيا أثناء "اشتعاله بالنيران"... فيديو
متسابق يحطم رقما قياسيا أثناء "اشتعاله بالنيران"... فيديو
سطّر العديد من العدائين أسماءهم من ذهب بتحطيمهم الأرقام القياسة في سباقات "الماراثون" والسباقات الفردية. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T15:42+0000
2023-07-01T15:42+0000
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وتتبادر إلى الأذهان أسماء العديد من الرياضيين الذين برعوا في هذه الرياضة عند ذكرها، مثل العداء الجمايكي أوساين بولت (أسرع رجل في العالم)، أو في الوطن العربي من العدائين النساء مثل الرياضية السورية غادة شعاع التي حصدت العديد من الميداليات الأولمبية، وغيرهما الكثيرين.ولكن بين الفينة والأخرى، تظهر على الساحة نماذج خارقة للعادة وخارجة عن المألوف، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتحطيم الأرقام القياسية.وتمكن الفرنسي جوناثان فيرو من تسجيل اسمه في كتاب الأرقام القياسية العالمي "غينيس"، بعد أن قطع مسافة 100 متر دون أوكسجين وهو يحترق خلال 17 ثانية، في أغرب حالة في سباقات الموسوعة العالمية.كما سجل جوناثان الرقم القياسي لأبعد مسافة ركض أثناء احتراق كامل للجسم خلال هذه المحاولة عند 272.25 مترا.وبرر متابعون عدم تأثر المتسابق بالنار بارتدائه بزة عازلة للحرارة.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

متسابق يحطم رقما قياسيا أثناء "اشتعاله بالنيران"... فيديو

15:42 GMT 01.07.2023
© Photo / unsplash/Kenny Eliason / لهب نيران مشتعلة
لهب نيران مشتعلة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Photo / unsplash/Kenny Eliason /
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سطّر العديد من العدائين أسماءهم من ذهب بتحطيمهم الأرقام القياسة في سباقات "الماراثون" والسباقات الفردية.
وتتبادر إلى الأذهان أسماء العديد من الرياضيين الذين برعوا في هذه الرياضة عند ذكرها، مثل العداء الجمايكي أوساين بولت (أسرع رجل في العالم)، أو في الوطن العربي من العدائين النساء مثل الرياضية السورية غادة شعاع التي حصدت العديد من الميداليات الأولمبية، وغيرهما الكثيرين.
ولكن بين الفينة والأخرى، تظهر على الساحة نماذج خارقة للعادة وخارجة عن المألوف، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتحطيم الأرقام القياسية.
وتمكن الفرنسي جوناثان فيرو من تسجيل اسمه في كتاب الأرقام القياسية العالمي "غينيس"، بعد أن قطع مسافة 100 متر دون أوكسجين وهو يحترق خلال 17 ثانية، في أغرب حالة في سباقات الموسوعة العالمية.
كما سجل جوناثان الرقم القياسي لأبعد مسافة ركض أثناء احتراق كامل للجسم خلال هذه المحاولة عند 272.25 مترا.
وبرر متابعون عدم تأثر المتسابق بالنار بارتدائه بزة عازلة للحرارة.
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