https://sputnikarabic.ae/20230701/منصة-تويتر-تفرض-قيودا-مؤقتة-على-مستخدميها-تتعلق-بعدد-التغريدات-القابلة-للاطلاع-يوميا-1078653273.html

منصة "تويتر" تفرض قيودا مؤقتة على مستخدميها تتعلق بعدد التغريدات القابلة للاطلاع يوميا

منصة "تويتر" تفرض قيودا مؤقتة على مستخدميها تتعلق بعدد التغريدات القابلة للاطلاع يوميا

أعلن مالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الملياردير إيلون ماسك أن المنصة فرضت قيودًا مؤقتة على المستخدمين تتعلق بعدد التغريدات التي يمكن أن يطلعوا عليها... 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T21:40+0000

2023-07-01T21:40+0000

2023-07-01T21:40+0000

تويتر

إيلون ماسك

بيانات

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماسك، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، إنه "من أجل معالجة المستويات المرتفعة للغاية من استخلاص البيانات والتلاعب، نفرض القيود المؤقتة التالية، الحسابات الموثقة يمكنها الاطلاع على 6000 منشور يوميًا. الحسابات غير الموثقة يمكنها الاطلاع على 600 منشور يوميًا. الحسابات الجديدة غير الموثقة يمكنها الاطلاع على 300 منشور يوميًا".والشهر الماضي، أعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا، أن الاتحاد الأوروبي سيفحص بشكل صارم إجراءات تويتر ومدى امتثاله لقانون الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب المنصة من اتفاقية قواعد الممارسة للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.وقالت جوروفا، للصحافيين، "نعتقد أن تويتر أخطأ بانسحابه من اتفاقية قواعد الممارسة للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. لقد اختار تويتر الطريق الصعب، واختار المواجهة. وقد لوحظ هذا كثيرًا في مفوضية الاتحاد الأوروبي".وتابعت قائلة "أعلم أن الاتفاق طوعي، ولكن من خلال الانسحاب منه، جذب تويتر الكثير من الاهتمام، وسيتم فحص إجراءاته وامتثاله لقانون الاتحاد الأوروبي بدقة وبشكل عاجل".وأعلن ماسك، في مايو/أيار الماضي انسحاب منصة "تويتر" من اتفاقية قواعد الممارسة للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في فبراير/ شباط، عن قلقه من أن سياسات "تويتر" في ظل إدارة ماسك ستضر بجهود مكافحة التضليل الإعلامي، بما في ذلك عن طريق إزالة الوصول المجاني إلى واجهات برمجة التطبيقات.وكانت شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، قد وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وبناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية، اتفاقية قواعد الممارسة للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

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تويتر, إيلون ماسك, بيانات, العالم