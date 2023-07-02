https://sputnikarabic.ae/20230702/ألمانيا-تحث-كييف-على-تجنب-ضرب-أراضي-روسيا-بأسحلتها-1078662170.html
ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب أراضي روسيا بأسحلتها
ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب أراضي روسيا بأسحلتها
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن برلين لا تريد أن تستخدم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قدمها الغرب لضرب أراضي روسيا. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T15:01+0000
2023-07-02T15:01+0000
2023-07-02T15:01+0000
أخبار ألمانيا
رصد عسكري
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وقال المستشار في مقابلة صيفية لقناة "إيه آر دي" التلفزيونية عندما سُئل عن السبب: "نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأمريكي، لا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها للوصول إلى الأراضي الروسية".وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في 29 حزيران/ يونيو، أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.وفي حديثه لقناة "إرستيه" الألمانية، قال شولتس: "يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لفترة طويلة".كما أشار المستشار الألماني إلى أنه إذا توقفت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، فلن تكون ألمانيا قادرة على الإسهام في دعم أوكرانيا على المدى البعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/سفير-ألمانيا-في-اسرائيل-يدين-عنف-المستوطنين-الهجمات-ليست-ذريعة-1078453915.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, رصد عسكري
ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب أراضي روسيا بأسحلتها
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن برلين لا تريد أن تستخدم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قدمها الغرب لضرب أراضي روسيا.
وقال المستشار في مقابلة صيفية لقناة "إيه آر دي" التلفزيونية عندما سُئل عن السبب: "نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأمريكي، لا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها للوصول إلى الأراضي الروسية".
وأضاف: "لا تقدم ألمانيا صواريخ كروز طويلة المدى الألمانية السويدية، وفي الوقت نفسه، لا تعترف ألمانيا بشبه جزيرة القرم، ولا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك مقاطعات زابوروجيه وخيرسون، كمناطق روسية".
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في 29 حزيران/ يونيو، أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.
وفي حديثه لقناة "إرستيه" الألمانية، قال شولتس: "يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لفترة طويلة".
كما أشار المستشار الألماني
إلى أنه إذا توقفت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، فلن تكون ألمانيا قادرة على الإسهام في دعم أوكرانيا على المدى البعيد.