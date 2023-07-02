https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-إسقاط-طائرة-مسيرة-للجيش-الإسرائيلي-في-جنين-فيديو-1078653921.html
إعلام: إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو
إعلام: إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن مقاومون فلسطينيون أسقطوا طائرة تصوير مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T00:27+0000
2023-07-02T00:27+0000
2023-07-02T00:27+0000
جنين
طائرة مسيرة
العالم العربي
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ونشرت وسائل إعلام الفلسطينية مقاطع مصورة للطائرة التي قالت إنها أسقطت بعد إطلاق النار عليها في سماء مخيم جنين.وفي الفيديو تظهر الطائرة وهي تحترق جراء إطلاق النار عليها.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم لا سيما جنين ونابلس.ومنذ وصول حكومة اليمين التي تضم وزراء نافدين بينهم وزيري المال بتسلئيل سموتريتش، والأمن الداخلي إيتمار بن غفير، تصاعدت تلك المواجهات وبدأت إسرائيل توسعا غير مسبوق في الاستيطان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنين, طائرة مسيرة, العالم العربي
جنين, طائرة مسيرة, العالم العربي
إعلام: إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن مقاومون فلسطينيون أسقطوا طائرة تصوير مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.
ونشرت وسائل إعلام الفلسطينية مقاطع مصورة للطائرة التي قالت إنها أسقطت بعد إطلاق النار عليها
في سماء مخيم جنين.
وفي الفيديو تظهر الطائرة وهي تحترق جراء إطلاق النار عليها.
وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم لا سيما جنين ونابلس.
ومنذ وصول حكومة اليمين التي تضم وزراء نافدين بينهم وزيري المال بتسلئيل سموتريتش، والأمن الداخلي إيتمار بن غفير، تصاعدت تلك المواجهات وبدأت إسرائيل توسعا غير مسبوق في الاستيطان.