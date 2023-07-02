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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الدفاع-القوات-الروسية-تدمر-محطة-اتصالات-ستارلينك-قرب-أرتيوموفسك-1078654423.html
الدفاع: القوات الروسية تدمر محطة اتصالات ستارلينك قرب أرتيوموفسك
الدفاع: القوات الروسية تدمر محطة اتصالات ستارلينك قرب أرتيوموفسك
دمرت القوات الروسية محطة "ستارلينك" أوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بطائرات بدون طيار بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T02:11+0000
2023-07-02T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
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وأضاف المتحدث، "دمرت مدفعية المجموعة (القوات الروسية) محطة اتصالات ستارلينك، ومركز تحكم في الطائرات بدون طيار".وتابع، "دمرت مدفعية المجموعة أيضا طائرة بدون طيار من طراز (Leleka-100)، ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة".بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومًا شنته مجموعة هجومية أوكرانية بالقرب من قرية بيرخيفكا في منطقة باخموت.ولفت فاديم أستافيف، إلى أنه "شارك في محاولة الاختراق حوالي 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوي 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تدعمهم أربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة".وكشف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ"، أنه "في الدقائق الأولى من المعركة، دُمرت دبابتان ونفس العدد من مركبات قتال المشاة، والطائرات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم إعطاب تقدم العدو".
https://sputnikarabic.ae/20230702/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-كييف-و11-مقاطعة-أوكرانية-1078654164.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: القوات الروسية تدمر محطة اتصالات ستارلينك قرب أرتيوموفسك

02:11 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 02.07.2023)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik
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دمرت القوات الروسية محطة "ستارلينك" أوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بطائرات بدون طيار بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ".
وأضاف المتحدث، "دمرت مدفعية المجموعة (القوات الروسية) محطة اتصالات ستارلينك، ومركز تحكم في الطائرات بدون طيار".
وتابع، "دمرت مدفعية المجموعة أيضا طائرة بدون طيار من طراز (Leleka-100)، ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة".
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
01:17 GMT
بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومًا شنته مجموعة هجومية أوكرانية بالقرب من قرية بيرخيفكا في منطقة باخموت.
ولفت فاديم أستافيف، إلى أنه "شارك في محاولة الاختراق حوالي 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوي 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تدعمهم أربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة".
وكشف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ"، أنه "في الدقائق الأولى من المعركة، دُمرت دبابتان ونفس العدد من مركبات قتال المشاة، والطائرات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم إعطاب تقدم العدو".
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