عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230702/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-كييف-و11-مقاطعة-أوكرانية-1078654164.html
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T01:17+0000
2023-07-02T01:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
القوات الروسية
أخبار كييف
خاركوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حوالي منتصف الليل.في وقت لاحق من الليل ، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف.ودخلت تحذيرات الغارات الجوية في وقت لاحق حيز التنفيذ في مناطق، كييف وجيتومير وفينيتسا.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078653643.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, القوات الروسية, أخبار كييف, خاركوف
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, القوات الروسية, أخبار كييف, خاركوف

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية

01:17 GMT 02.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حوالي منتصف الليل.
في وقت لاحق من الليل ، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف.
ودخلت تحذيرات الغارات الجوية في وقت لاحق حيز التنفيذ في مناطق، كييف وجيتومير وفينيتسا.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 36 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:58 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة30 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала