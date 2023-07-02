https://sputnikarabic.ae/20230702/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-كييف-و11-مقاطعة-أوكرانية-1078654164.html
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T01:17+0000
2023-07-02T01:17+0000
2023-07-02T01:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
القوات الروسية
أخبار كييف
خاركوف
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حوالي منتصف الليل.في وقت لاحق من الليل ، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف.ودخلت تحذيرات الغارات الجوية في وقت لاحق حيز التنفيذ في مناطق، كييف وجيتومير وفينيتسا.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078653643.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, القوات الروسية, أخبار كييف, خاركوف
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, القوات الروسية, أخبار كييف, خاركوف
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية
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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حوالي منتصف الليل.
في وقت لاحق من الليل ، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف
.
ودخلت تحذيرات الغارات الجوية في وقت لاحق حيز التنفيذ في مناطق، كييف وجيتومير وفينيتسا.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.