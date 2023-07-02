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https://sputnikarabic.ae/20230702/امتداد-أعمال-الشغب-الجماعية-في-فرنسا-إلى-سويسرا-1078656266.html
امتداد أعمال الشغب الجماعية في فرنسا إلى سويسرا
امتداد أعمال الشغب الجماعية في فرنسا إلى سويسرا
تم اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم ستة قاصرين، خلال أعمال شغب ليلية في لوزان في سويسرا. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T07:20+0000
2023-07-02T07:20+0000
العالم
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وفقًا لتقرير "20 مينوت"، نقلًا عن الشرطة، فإن المتظاهرين استلهموا من أعمال الشغب في فرنسا المجاورة. تم تداول دعوات للنزول إلى الشوارع على مواقع التواصل الاجتماعي.هاجم المتظاهرون المحلات التجارية وهاجموا رجال الشرطة القادمين. وبحسب شهود عيان، شارك أكثر من 100 شخص في أعمال الشغب، ورشقوا الحجارة وزجاجة حارقة واحدة على الأقل على ضباط حفظ النظام. ولم يُصب رجال الشرطة.وقال المنشور: "بحلول نهاية الليل، قامت الشرطة باعتقال سبعة... ومن بين المعتقلين ستة قاصرين، منهم ثلاث فتيات من أصل برتغالي وبوسني وصومالي، وكذلك أولاد من أصل جورجي وصربي، بالإضافة إلى سويسريين، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا. المعتقل البالغ الوحيد هو سويسري يبلغ من العمر 24 عامًا".وبحسب شهود عيان، فقد شوهد بين المتظاهرين أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا.وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230702/إيران-تدعو-فرنسا-لضبط-النفس-والاهتمام-بمطالب-المحتجين-وتحذر-من-السفر-إليها-1078655943.html
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العالم
العالم

امتداد أعمال الشغب الجماعية في فرنسا إلى سويسرا

07:20 GMT 02.07.2023
© AFP 2023 / Fred Tanneauاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، لورينت، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، لورينت، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / Fred Tanneau
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تم اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم ستة قاصرين، خلال أعمال شغب ليلية في لوزان في سويسرا.
وفقًا لتقرير "20 مينوت"، نقلًا عن الشرطة، فإن المتظاهرين استلهموا من أعمال الشغب في فرنسا المجاورة. تم تداول دعوات للنزول إلى الشوارع على مواقع التواصل الاجتماعي.
هاجم المتظاهرون المحلات التجارية وهاجموا رجال الشرطة القادمين. وبحسب شهود عيان، شارك أكثر من 100 شخص في أعمال الشغب، ورشقوا الحجارة وزجاجة حارقة واحدة على الأقل على ضباط حفظ النظام. ولم يُصب رجال الشرطة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
إيران تدعو فرنسا لضبط النفس والاهتمام بمطالب المحتجين وتحذر من السفر إليها
06:51 GMT
وقال المنشور: "بحلول نهاية الليل، قامت الشرطة باعتقال سبعة... ومن بين المعتقلين ستة قاصرين، منهم ثلاث فتيات من أصل برتغالي وبوسني وصومالي، وكذلك أولاد من أصل جورجي وصربي، بالإضافة إلى سويسريين، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا. المعتقل البالغ الوحيد هو سويسري يبلغ من العمر 24 عامًا".
وبحسب شهود عيان، فقد شوهد بين المتظاهرين أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.
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