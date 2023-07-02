https://sputnikarabic.ae/20230702/امتداد-أعمال-الشغب-الجماعية-في-فرنسا-إلى-سويسرا-1078656266.html

امتداد أعمال الشغب الجماعية في فرنسا إلى سويسرا

امتداد أعمال الشغب الجماعية في فرنسا إلى سويسرا

تم اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم ستة قاصرين، خلال أعمال شغب ليلية في لوزان في سويسرا. 02.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-02T07:20+0000

2023-07-02T07:20+0000

2023-07-02T07:20+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075266855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e18ec50ccd03573dd693a0fcd94f75d.jpg

وفقًا لتقرير "20 مينوت"، نقلًا عن الشرطة، فإن المتظاهرين استلهموا من أعمال الشغب في فرنسا المجاورة. تم تداول دعوات للنزول إلى الشوارع على مواقع التواصل الاجتماعي.هاجم المتظاهرون المحلات التجارية وهاجموا رجال الشرطة القادمين. وبحسب شهود عيان، شارك أكثر من 100 شخص في أعمال الشغب، ورشقوا الحجارة وزجاجة حارقة واحدة على الأقل على ضباط حفظ النظام. ولم يُصب رجال الشرطة.وقال المنشور: "بحلول نهاية الليل، قامت الشرطة باعتقال سبعة... ومن بين المعتقلين ستة قاصرين، منهم ثلاث فتيات من أصل برتغالي وبوسني وصومالي، وكذلك أولاد من أصل جورجي وصربي، بالإضافة إلى سويسريين، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا. المعتقل البالغ الوحيد هو سويسري يبلغ من العمر 24 عامًا".وبحسب شهود عيان، فقد شوهد بين المتظاهرين أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا.وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.

https://sputnikarabic.ae/20230702/إيران-تدعو-فرنسا-لضبط-النفس-والاهتمام-بمطالب-المحتجين-وتحذر-من-السفر-إليها-1078655943.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم