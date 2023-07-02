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تونس تحبط 65 عملية هجرة غير شرعية خلال عطلة عيد الأضحى
تونس تحبط 65 عملية هجرة غير شرعية خلال عطلة عيد الأضحى
أعلنت تونس أنها تمكنت من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية خلال عطلة عيد الأضحى. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T18:23+0000
2023-07-02T18:23+0000
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ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط والساحل، تمكنت من إحباط محاولات الهجرة الشرعية خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.ولفتت إلى أنه خلال تلك العمليات، تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص بينهم تونسيين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وتشهد تونس أزمة معقدة، سببها الوضع الاقتصادي الصعب، وفاقمتها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بزيادة تفوق نسبة ألف في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مقتل-وفقدان-15-مهاجرا-وإنقاذ-152-بعد-غرق-3-قوارب-قبالة-سواحل-تونس-1078412092.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

تونس تحبط 65 عملية هجرة غير شرعية خلال عطلة عيد الأضحى

18:23 GMT 02.07.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
 خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
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أعلنت تونس أنها تمكنت من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية خلال عطلة عيد الأضحى.
ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط والساحل، تمكنت من إحباط محاولات الهجرة الشرعية خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
غرق 3 قوارب هجرة أمام سواحل تونس
23 يونيو, 08:18 GMT
ولفتت إلى أنه خلال تلك العمليات، تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص بينهم تونسيين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتشهد تونس أزمة معقدة، سببها الوضع الاقتصادي الصعب، وفاقمتها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بزيادة تفوق نسبة ألف في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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