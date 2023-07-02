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قتلى وعشرات الجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند الأمريكية... فيديو
قتلى وعشرات الجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند الأمريكية... فيديو
أعلنت شرطة مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، عن وقوع "حادث إطلاق نار جماعي" جنوبي المدينة، في ساعة باكرة من صباح اليوم الأحد. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T09:49+0000
2023-07-02T09:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن متحدث باسم شرطة بالتيمور، بأن "أفراد شرطة موجودون في موقع حادث إطلاق النار الجماعي".وأضاف المتحدث أن الحادث وقع خلال الليل بالتوقيت المحلي جنوبي بالتيمور.وتشير التقارير الأولية إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات بحادث إطلاق النار في بالتيمور.ووفقا لتقارير أمريكية، قتِل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرون في إطلاق نار جماعي في حي بروكلين، وهو أكبر أحياء مدينة بالتيمور.وذكرت التقارير أن الشرطة نقلت 10 أشخاص إلى المستشفيات، وتوجه 19 آخرون بأنفسهم إلى المستشفيات، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية.كما أعلنت شرطة بالتيمور أن المشتبه به في إطلاق النار في المدينة ليس رهن الاحتجاز، وأن عملية التعرف عليه جارية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

قتلى وعشرات الجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند الأمريكية... فيديو

09:49 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 02.07.2023)
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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أعلنت شرطة مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، عن وقوع "حادث إطلاق نار جماعي" جنوبي المدينة، في ساعة باكرة من صباح اليوم الأحد.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن متحدث باسم شرطة بالتيمور، بأن "أفراد شرطة موجودون في موقع حادث إطلاق النار الجماعي".
وأضاف المتحدث أن الحادث وقع خلال الليل بالتوقيت المحلي جنوبي بالتيمور.
وتشير التقارير الأولية إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات بحادث إطلاق النار في بالتيمور.
ووفقا لتقارير أمريكية، قتِل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرون في إطلاق نار جماعي في حي بروكلين، وهو أكبر أحياء مدينة بالتيمور.
وذكرت التقارير أن الشرطة نقلت 10 أشخاص إلى المستشفيات، وتوجه 19 آخرون بأنفسهم إلى المستشفيات، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع ما بين 20 و30 طلقة نارية.
كما أعلنت شرطة بالتيمور أن المشتبه به في إطلاق النار في المدينة ليس رهن الاحتجاز، وأن عملية التعرف عليه جارية.
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