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https://sputnikarabic.ae/20230702/مركز-المصالحة-الروسي-يكشف-ملابسات-الضربة-الإسرائيلية-ضد-سوريا-1078665397.html
مركز المصالحة الروسي يكشف ملابسات الضربة الإسرائيلية ضد سوريا
مركز المصالحة الروسي يكشف ملابسات الضربة الإسرائيلية ضد سوريا
أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن تفاصيل حول هجوم الطيران الإسرائيلي الذي تم شنه على عدة مواقع... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T19:33+0000
2023-07-02T19:36+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال غورينوف في إفادة صحفية: "شنت أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف- 15" ضربة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص".وأضاف غورينوف: "في الفترة من 04:35 إلى 04:39، شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف- 16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي من الجزء الشمالي من لبنان غارة جوية بصاروخين موجهين على منشآت البنية التحتية في منطقة مصياف في محافظة حماة".وكشف غورينوف، يوم أمس السبت، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك مذكرة سلامة الطيران في سوريا 315 مرة في يونيو/ حزيران.وقال غورينوف في إفادة صحفية إنه "في يونيو 2023، تم تسجيل 315 حالة انتهاك تتعلق برحلات طائرات دون طيار وطيران التحالف".
https://sputnikarabic.ae/20230629/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-10-حالات-انتهاك-تتعلق-بتحليق-مسيرات-تابعة-لـالتحالف-في-سوريا-1078605874.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

مركز المصالحة الروسي يكشف ملابسات الضربة الإسرائيلية ضد سوريا

19:33 GMT 02.07.2023 (تم التحديث: 19:36 GMT 02.07.2023)
© AFP 2023 / ANP / Catrinus Van Der Veen / مقاتلتان أمريكيتان من طراز "إف15إس إيغلز"
مقاتلتان أمريكيتان من طراز إف15إس إيغلز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / ANP / Catrinus Van Der Veen /
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أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن تفاصيل حول هجوم الطيران الإسرائيلي الذي تم شنه على عدة مواقع سورية باستخدام 6 طائرات حربية.
وقال غورينوف في إفادة صحفية: "شنت أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف- 15" ضربة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص".

من الساعة 00:20 إلى الساعة 00:30 في 2 يوليو/ تموز، شنت أربع مقاتلات تكتيكية من طراز "إف- 15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط ​​عبر الجزء الشمالي من لبنان غارة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص.

وأضاف غورينوف: "في الفترة من 04:35 إلى 04:39، شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف- 16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي من الجزء الشمالي من لبنان غارة جوية بصاروخين موجهين على منشآت البنية التحتية في منطقة مصياف في محافظة حماة".
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق مسيرات تابعة لـ"التحالف" في سوريا
29 يونيو, 20:15 GMT

نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على المحافظات السورية، لحقت أضرار مادية لكن لم يسقط ضحايا أو جرحى.

وكشف غورينوف، يوم أمس السبت، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك مذكرة سلامة الطيران في سوريا 315 مرة في يونيو/ حزيران.
وقال غورينوف في إفادة صحفية إنه "في يونيو 2023، تم تسجيل 315 حالة انتهاك تتعلق برحلات طائرات دون طيار وطيران التحالف".
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