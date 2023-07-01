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https://sputnikarabic.ae/20230701/مركز-المصالحة-الروسي-قوات-التحالف-انتهكت-سلامة-الطيران-في-سوريا-315-مرة--1078652501.html
مركز المصالحة الروسي: قوات "التحالف" انتهكت سلامة الطيران في سوريا 315 مرة
مركز المصالحة الروسي: قوات "التحالف" انتهكت سلامة الطيران في سوريا 315 مرة
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T19:35+0000
2023-07-01T19:35+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال غورينوف في إفادة صحفية إنه "في يونيو 2023، تم تسجيل 315 حالة انتهاك تتعلق برحلات طائرات دون طيار وطيران التحالف".وأعلن غورينوف، يوم أمس الجمعة، عن انتهاكات جسيمة من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 10 حالات من هذه الانتهاكات يومياً.وقال غورينوف للصحفيين: "على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، فإن ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاكاته الجسيمة لبروتوكولات تفادي التضارب".وتابع: "تم تسجيل 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف".
https://sputnikarabic.ae/20230529/مركز-المصالحة-طائرتان-مقاتلتان-إسرائيليتان-تهاجمان-أهدافًا-في-دمشق-الليلة-الماضية-1077563292.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة الروسي: قوات "التحالف" انتهكت سلامة الطيران في سوريا 315 مرة

19:35 GMT 01.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationقاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021
قاذفات روسية من طراز تو-22 إم 3 في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك مذكرة سلامة الطيران في سوريا 315 مرة في يونيو/ حزيران.
وقال غورينوف في إفادة صحفية إنه "في يونيو 2023، تم تسجيل 315 حالة انتهاك تتعلق برحلات طائرات دون طيار وطيران التحالف".

الانتهاكات هادفة ومنهجية، وازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن غورينوف، يوم أمس الجمعة، عن انتهاكات جسيمة من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 10 حالات من هذه الانتهاكات يومياً.
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وقال غورينوف للصحفيين: "على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، فإن ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاكاته الجسيمة لبروتوكولات تفادي التضارب".
وتابع: "تم تسجيل 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف".
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