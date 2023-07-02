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https://sputnikarabic.ae/20230702/نائبة-وزير-الدفاع-الأوكراني-تقر-بتقدم-روسيا-على-عدة-محاور-1078664755.html
نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقر بتقدم روسيا على عدة محاور
نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقر بتقدم روسيا على عدة محاور
اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، اليوم الأحد، بأن الوضع القتالي في اتجاه سفاتوفو أصبح أكثر تعقيدًا للقوات الأوكرانية. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T18:50+0000
2023-07-02T18:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتبت ماليار عبر قناتها على "تلغرام": "تحرك العدو للأمام في اتجاه سفاتوفو، تجري هناك معارك ضارية، العدو (تقصد روسيا) يهاجم بيلوغوروفكا، وسيريبريانكا، الوضع معقد للغاية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن كييف فقدت ما يصل إلى 150 مسلحا، ودبابة ومركبتي قتال مشاة، في منطقة بياتيكاتكي وميرني، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت، خلال اليوم الماضي، محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.ووفقا للدفاع الروسية، فقد نجحت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في صد 11 هجومًا للعدو، في مناطق أرتيوموفسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وسفيرنوي وبيرفومايسكوي وماريينكا في دونيتسك.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقر بتقدم روسيا على عدة محاور

18:50 GMT 02.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، اليوم الأحد، بأن الوضع القتالي في اتجاه سفاتوفو أصبح أكثر تعقيدًا للقوات الأوكرانية.
وكتبت ماليار عبر قناتها على "تلغرام": "تحرك العدو للأمام في اتجاه سفاتوفو، تجري هناك معارك ضارية، العدو (تقصد روسيا) يهاجم بيلوغوروفكا، وسيريبريانكا، الوضع معقد للغاية".

وفقًا لماليار، فإن الجيش الروسي يتقدم أيضًا على محاور أفدييفكا وماريينكا وليمان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن كييف فقدت ما يصل إلى 150 مسلحا، ودبابة ومركبتي قتال مشاة، في منطقة بياتيكاتكي وميرني، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
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12:54 GMT
وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت، خلال اليوم الماضي، محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.
ووفقا للدفاع الروسية، فقد نجحت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في صد 11 هجومًا للعدو، في مناطق أرتيوموفسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وسفيرنوي وبيرفومايسكوي وماريينكا في دونيتسك.
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