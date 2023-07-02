https://sputnikarabic.ae/20230702/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-سنحرر-أرضنا-بكل-الوسائل-المتاحة-1078666153.html
نائب عن كتلة "حزب الله": سنحرر أرضنا بكل الوسائل المتاحة
نائب عن كتلة "حزب الله": سنحرر أرضنا بكل الوسائل المتاحة
أشار النائب عن كتلة "حزب الله" في مجلس النواب اللبناني، حسين جشي، إلى أن "الجيش الإسرائيلي وقوات الطوارئ الدولية يعلمان أن الخيم التي نصبها "حزب الله" تقع ضمن... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T21:01+0000
2023-07-02T21:01+0000
2023-07-02T21:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/35/1042783510_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_837a72026191063068d8a4931de57e54.jpg
وقال جشي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": "الخيمتان قريبتان من الحدود وتطلان على أراضي فلسطين، وهو ما شكل قلقا لدى الإسرائيلي واستفزازا، وهذه مشكلته لأننا غير معنيين بأن يكون قلقا أو مستفزا".وأوضح أنه "نتيجة معادلة الردع التي صنعتها المقاومة، فإن إسرائيل ليس لديها سوى التهويل والتهديد ومحاولة إرعاب اللبنانيين، وهم يهددون بأن أي اعتداء سيرجع لبنان إلى العصر الحجري ونحن معتادين عليه، ولا يمثل ذلك استفزازا لنا ولن ننام قلقين".وعن الوساطات لإزالة الخيم، ذكر جشي أن "قوات الطوارئ الدولية أرسلوا لنا خبر وقلنا إننا في أرض لبنانية وهذا حق لنا، هذه أرضنا وسيادتنا وبلدنا".وقال النائب اللبناني: "رسالتنا واضحة تماما وضوح الشمس… سنحرر أرضنا حتى آخر شبر منها، ولن نفرط بحبة تراب، وباعتراف كل المؤسسات الدولية والدولة، فإن اللبنانيين والسوريين لديهم مناطق في مزارع شبعا وكفرشوبا، لا تزال محتلة ولم يتم تحريرها بعد… أرضنا سنحررها بكل الوسائل المتاحة".وأضاف جشي: "نحن لا نريد الحرب ولسنا من هواتها، ولكن سنحرر أرضنا بأي وسيلة ممكنة"، مشيرا إلى أن "المقاومة بدأت منذ العام 1982، وفي العام 1985 كان أول تحرير جزء أساسي وعام 2000 كان هناك تحرير جزء ثان، وبقي لدينا مزارع شبعا وكفرشوبا ونحن معنيين بتحريرها ولن نترك فرصة لتحريرها بأي وسيلة من الوسائل بما يحفظ بلدنا، ولن نتردد أو نتراجع".
https://sputnikarabic.ae/20230701/حزب-الله-يؤكد-أن-إسرائيل-ليست-قادرة-على-إزالة-موقعين-أقامهما-في-مزارع-شبعا-1078645893.html
https://sputnikarabic.ae/20230617/سيناريو-غير-مسبوق--لواء-النخبة-غولاني-يتدرب-على-مواجهة-حزب-الله-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1078224396.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/35/1042783510_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58c66b8a157e8ac1e629fefc0b35f003.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
نائب عن كتلة "حزب الله": سنحرر أرضنا بكل الوسائل المتاحة
تابعنا عبر
حصري
أشار النائب عن كتلة "حزب الله" في مجلس النواب اللبناني، حسين جشي، إلى أن "الجيش الإسرائيلي وقوات الطوارئ الدولية يعلمان أن الخيم التي نصبها "حزب الله" تقع ضمن الأراضي اللبنانية".
وقال جشي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
": "الخيمتان قريبتان من الحدود وتطلان على أراضي فلسطين، وهو ما شكل قلقا لدى الإسرائيلي واستفزازا، وهذه مشكلته لأننا غير معنيين بأن يكون قلقا أو مستفزا".
وأوضح أنه "نتيجة معادلة الردع التي صنعتها المقاومة، فإن إسرائيل
ليس لديها سوى التهويل والتهديد ومحاولة إرعاب اللبنانيين، وهم يهددون بأن أي اعتداء سيرجع لبنان إلى العصر الحجري ونحن معتادين عليه، ولا يمثل ذلك استفزازا لنا ولن ننام قلقين".
وعن الوساطات لإزالة الخيم، ذكر جشي أن "قوات الطوارئ الدولية أرسلوا لنا خبر وقلنا إننا في أرض لبنانية وهذا حق لنا، هذه أرضنا وسيادتنا وبلدنا".
وقال النائب اللبناني: "رسالتنا واضحة تماما وضوح الشمس… سنحرر أرضنا حتى آخر شبر منها، ولن نفرط بحبة تراب، وباعتراف كل المؤسسات الدولية والدولة، فإن اللبنانيين
والسوريين لديهم مناطق في مزارع شبعا وكفرشوبا، لا تزال محتلة ولم يتم تحريرها بعد… أرضنا سنحررها بكل الوسائل المتاحة".
وأضاف جشي: "نحن لا نريد الحرب ولسنا من هواتها، ولكن سنحرر أرضنا بأي وسيلة ممكنة
"، مشيرا إلى أن "المقاومة بدأت منذ العام 1982، وفي العام 1985 كان أول تحرير جزء أساسي وعام 2000 كان هناك تحرير جزء ثان، وبقي لدينا مزارع شبعا وكفرشوبا ونحن معنيين بتحريرها ولن نترك فرصة لتحريرها بأي وسيلة من الوسائل بما يحفظ بلدنا، ولن نتردد أو نتراجع".