https://sputnikarabic.ae/20230623/نتنياهو-من-الأفضل-ترك-ملف-التطبيع-مع-السعودية-سرا-1078412497.html
نتنياهو: من الأفضل ترك ملف التطبيع مع السعودية سرا
نتنياهو: من الأفضل ترك ملف التطبيع مع السعودية سرا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه من الأفضل ترك ملف التطبيع مع المملكة العربية السعودية سرا. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T08:55+0000
2023-06-23T08:55+0000
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وأجرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مساء أمس الخميس، مقابلة مع نتنياهو، أكد من خلالها أن ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي من الأفضل أن يبقى سرا، سواء من حيث استشراف مستقبله أو كيف سيبدو هذا التطبيع.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكن معرفة ما سيقدمه السعوديون، في الوقت الراهن، من أجل المضي قدمًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، أو ما ستقدمه تل أبيب نفسها، وكذلك ما ستقدمه الإدارة الأمريكية، مطالبًا بإبقاء الحديث عن التطبيع مع السعودية، برمته، سرا.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بلاده "تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة"، مؤكدًا على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230615/السعودية-تكشف-مجددا-شرط-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1078127397.html
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الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو: من الأفضل ترك ملف التطبيع مع السعودية سرا
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه من الأفضل ترك ملف التطبيع مع المملكة العربية السعودية سرا.
وأجرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مساء أمس الخميس، مقابلة مع نتنياهو، أكد من خلالها أن ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي من الأفضل أن يبقى سرا، سواء من حيث استشراف مستقبله أو كيف سيبدو هذا التطبيع.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي
أنه لا يمكن معرفة ما سيقدمه السعوديون، في الوقت الراهن، من أجل المضي قدمًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، أو ما ستقدمه تل أبيب نفسها، وكذلك ما ستقدمه الإدارة الأمريكية، مطالبًا بإبقاء الحديث عن التطبيع مع السعودية، برمته، سرا.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بلاده "تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة
"، مؤكدًا على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".
وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين
، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.
لكن الرياض
أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.