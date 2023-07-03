https://sputnikarabic.ae/20230703/أفضل-10-سيارات-جديدة-مبيعا-في-روسيا-1078673262.html

أفضل 10 سيارات جديدة مبيعا في روسيا

أفضل 10 سيارات جديدة مبيعا في روسيا

وفقًا لرابطة الشركات الأوروبية، تم بيع 687 ألف سيارة جديدة في روسيا العام الماضي فقط، أي أقل بنحو مليون سيارة مقارنة بعام 2021. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T08:46+0000

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يشتكي التجار من ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة من خلال الواردات الموازية، لكنهم يتوقعون أن يتعافى الطلب. ما يمكن توقعه للمشترين، ترونه في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" - أفضل 10 سيارات جديدة مبيعًا في روسيا.ديناميكية سوق السياراتبشكل عام، حاول المستهلكون انتظار فترة الاضطراب وتأجيل الشراء. تقول مارينا ديمبيتسكايا، رئيسة شركة السيارات "أوتكريتويه أفتو":وفقًا لشركة "أوتكريتويه أفتو"، في الفترة من يناير/ كانون لثاني إلى مارس/ آذار 2023، تم بيع السيارات بنسبة 45% أقل من الفترة نفسها من العام الماضي: 153.5 ألف (155، إذا عدت JAC وVoyah وMoskvich). وبلغت المبيعات في أبريل/ نيسان 65 ألفا، وهذا ضعف ما كان عليه في عام 2022. لكن قبل ذلك، كان 140-150 ألف.باعت شركة LADA الروسية 91875 سيارة خلال أربعة أشهر. إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يصل المبلغ المعلن عنه إلى 400 ألف. تم إنتاج 7 آلاف من Moskvich منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم بيع أقل من نصفهم حتى الآن. وأشارات ديمبيتسكايا إلى أن خطط مصنع "أفتوتور" لإنتاج السيارات لـ100 ألف سيارة من العلامات التجارية الصينية ممكنة تمامًا، لكن السعر يبدو مربكًا للبعض. إذ أن القوة الشرائية للسكان منخفضة، وعمليًا، لا يوجد أي طراز من السيارات أرخص من مليوني روبل. التوسع الصينييهيمن المصنعون الصينيون والروس على السوق. لا يوجد منافسين. من بين 60 علامة تجارية، بقيت 14 علامة تجارية في البلاد: محلية - Lada وGAZ وUAZ ومن الصين - Chery وGeely وHaval وJac وFaw وDongfeng وChangan وExeed وGac وFoton وOmoda. لا تمثل الواردات الموازية أكثر من عُشر، وهي بشكل أساسي شريحة ممتازة ذات طلب محدود، حسب قول ديمبيتسكايا.في الربع الأول من العام الجاري، قدمت العلامات التجارية الروسية 52% من المبيعات، "العلامات التجارية الصينية" - أكثر من 40%. بحلول نهاية العام، من المتوقع أن يعمل الصينيون على حصتهم إلى 45%، ومع مراعاة الطرازات المنتجة في روسيا، سيحصلون على أكثر من النصف.الوضع مشابه في سوق السيارات الكهربائية. يقول فلاديسلاف زاخاروف، مدير المبيعات في شركة "Rucars":علاوة على ذلك، بفضل المنافسة الداخلية القوية، يتلقى المستهلك الروسي منتجًا أكثر إنتاجية، مع العديد من الخيارات الإضافية غير المعتادة لشريحة السعر المتوسط: سقف بانورامي، ونظام تدليك بمقعد السائق، إلخ. غالبًا ما تتفوق التكنولوجيا الآسيوية على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية. ويضيف زاخاروف، قائلًا:ومع ذلك، فإن عملية نقل كل من المركبات وقطع الغيار لم يتم تنظيمها بشكل تام بعد، حيث يوجد صعوبات ناتجة عن المسافات الطويلة والتغييرات في قواعد وتشريعات الاستيراد، وكما يوضح التجار، فإنه من الضروري إعداد اللوجستيات "يدويًا تقريبًا" والتحكم في العملية بشكل شخصي.

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