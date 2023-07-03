https://sputnikarabic.ae/20230703/أفضل-10-سيارات-جديدة-مبيعا-في-روسيا-1078673262.html
أفضل 10 سيارات جديدة مبيعا في روسيا
أفضل 10 سيارات جديدة مبيعا في روسيا
وفقًا لرابطة الشركات الأوروبية، تم بيع 687 ألف سيارة جديدة في روسيا العام الماضي فقط، أي أقل بنحو مليون سيارة مقارنة بعام 2021. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T08:46+0000
2023-07-03T08:46+0000
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يشتكي التجار من ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة من خلال الواردات الموازية، لكنهم يتوقعون أن يتعافى الطلب. ما يمكن توقعه للمشترين، ترونه في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" - أفضل 10 سيارات جديدة مبيعًا في روسيا.ديناميكية سوق السياراتبشكل عام، حاول المستهلكون انتظار فترة الاضطراب وتأجيل الشراء. تقول مارينا ديمبيتسكايا، رئيسة شركة السيارات "أوتكريتويه أفتو":وفقًا لشركة "أوتكريتويه أفتو"، في الفترة من يناير/ كانون لثاني إلى مارس/ آذار 2023، تم بيع السيارات بنسبة 45% أقل من الفترة نفسها من العام الماضي: 153.5 ألف (155، إذا عدت JAC وVoyah وMoskvich). وبلغت المبيعات في أبريل/ نيسان 65 ألفا، وهذا ضعف ما كان عليه في عام 2022. لكن قبل ذلك، كان 140-150 ألف.باعت شركة LADA الروسية 91875 سيارة خلال أربعة أشهر. إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يصل المبلغ المعلن عنه إلى 400 ألف. تم إنتاج 7 آلاف من Moskvich منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم بيع أقل من نصفهم حتى الآن. وأشارات ديمبيتسكايا إلى أن خطط مصنع "أفتوتور" لإنتاج السيارات لـ100 ألف سيارة من العلامات التجارية الصينية ممكنة تمامًا، لكن السعر يبدو مربكًا للبعض. إذ أن القوة الشرائية للسكان منخفضة، وعمليًا، لا يوجد أي طراز من السيارات أرخص من مليوني روبل. التوسع الصينييهيمن المصنعون الصينيون والروس على السوق. لا يوجد منافسين. من بين 60 علامة تجارية، بقيت 14 علامة تجارية في البلاد: محلية - Lada وGAZ وUAZ ومن الصين - Chery وGeely وHaval وJac وFaw وDongfeng وChangan وExeed وGac وFoton وOmoda. لا تمثل الواردات الموازية أكثر من عُشر، وهي بشكل أساسي شريحة ممتازة ذات طلب محدود، حسب قول ديمبيتسكايا.في الربع الأول من العام الجاري، قدمت العلامات التجارية الروسية 52% من المبيعات، "العلامات التجارية الصينية" - أكثر من 40%. بحلول نهاية العام، من المتوقع أن يعمل الصينيون على حصتهم إلى 45%، ومع مراعاة الطرازات المنتجة في روسيا، سيحصلون على أكثر من النصف.الوضع مشابه في سوق السيارات الكهربائية. يقول فلاديسلاف زاخاروف، مدير المبيعات في شركة "Rucars":علاوة على ذلك، بفضل المنافسة الداخلية القوية، يتلقى المستهلك الروسي منتجًا أكثر إنتاجية، مع العديد من الخيارات الإضافية غير المعتادة لشريحة السعر المتوسط: سقف بانورامي، ونظام تدليك بمقعد السائق، إلخ. غالبًا ما تتفوق التكنولوجيا الآسيوية على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية. ويضيف زاخاروف، قائلًا:ومع ذلك، فإن عملية نقل كل من المركبات وقطع الغيار لم يتم تنظيمها بشكل تام بعد، حيث يوجد صعوبات ناتجة عن المسافات الطويلة والتغييرات في قواعد وتشريعات الاستيراد، وكما يوضح التجار، فإنه من الضروري إعداد اللوجستيات "يدويًا تقريبًا" والتحكم في العملية بشكل شخصي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, инфографика
أفضل 10 سيارات جديدة مبيعا في روسيا
08:46 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
وفقًا لرابطة الشركات الأوروبية، تم بيع 687 ألف سيارة جديدة في روسيا العام الماضي فقط، أي أقل بنحو مليون سيارة مقارنة بعام 2021.
يشتكي التجار من ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة من خلال الواردات الموازية، لكنهم يتوقعون أن يتعافى الطلب. ما يمكن توقعه للمشترين، ترونه في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" - أفضل 10 سيارات جديدة مبيعًا في روسيا.
ديناميكية سوق السيارات
بشكل عام، حاول المستهلكون انتظار فترة الاضطراب وتأجيل الشراء. تقول مارينا ديمبيتسكايا، رئيسة شركة السيارات "أوتكريتويه أفتو":
"حافظت طرازات Lada على السوق من السقوط المفرط، وتبين أنها الأكثر مبيعًا". وأضافت أن KIA وHyundai حافظتا على مكانتهما فقط مع الأسهم في الربيع، وكانت مبيعات العلامات التجارية الصينية ثابتة إلى حد كبير، لأنها كانت تضاعف الأرباح. وتتصدر القائمة كل من Chery وHaval وGeely الذين أبرموا 38.5 و 33.6 و 24.4 ألف صفقة على التوالي".
وفقًا لشركة "أوتكريتويه أفتو"، في الفترة من يناير/ كانون لثاني إلى مارس/ آذار 2023، تم بيع السيارات بنسبة 45% أقل من الفترة نفسها من العام الماضي: 153.5 ألف (155، إذا عدت JAC وVoyah وMoskvich). وبلغت المبيعات في أبريل/ نيسان 65 ألفا، وهذا ضعف ما كان عليه في عام 2022. لكن قبل ذلك، كان 140-150 ألف.
باعت شركة LADA الروسية 91875 سيارة خلال أربعة أشهر. إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يصل المبلغ المعلن عنه إلى 400 ألف. تم إنتاج 7 آلاف من Moskvich منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم بيع أقل من نصفهم حتى الآن.
وأشارات ديمبيتسكايا إلى أن خطط مصنع "أفتوتور" لإنتاج السيارات لـ100 ألف سيارة من العلامات التجارية الصينية ممكنة تمامًا، لكن السعر يبدو مربكًا للبعض. إذ أن القوة الشرائية للسكان منخفضة، وعمليًا، لا يوجد أي طراز من السيارات أرخص من مليوني روبل.
وتؤكد ديمبيتسكايا، قائلة: "في ظل الظروف الحالية، من الصعب بناء التوقعات، لأن هناك الكثير لا يعتمد على العوامل الاقتصادية، بل على العوامل السياسية. وحتى الزيادة بنسبة 15-20% - ما يصل إلى 800 ألف سيارة - يمكن اعتبارها نجاحًا".
التوسع الصيني
يهيمن المصنعون الصينيون والروس على السوق. لا يوجد منافسين. من بين 60 علامة تجارية، بقيت 14 علامة تجارية في البلاد: محلية - Lada وGAZ وUAZ ومن الصين - Chery وGeely وHaval وJac وFaw وDongfeng وChangan وExeed وGac وFoton وOmoda. لا تمثل الواردات الموازية أكثر من عُشر، وهي بشكل أساسي شريحة ممتازة ذات طلب محدود، حسب قول ديمبيتسكايا.
في الربع الأول من العام الجاري، قدمت العلامات التجارية الروسية 52% من المبيعات، "العلامات التجارية الصينية" - أكثر من 40%. بحلول نهاية العام، من المتوقع أن يعمل الصينيون على حصتهم إلى 45%، ومع مراعاة الطرازات المنتجة في روسيا، سيحصلون على أكثر من النصف.
الوضع مشابه في سوق السيارات الكهربائية. يقول فلاديسلاف زاخاروف، مدير المبيعات في شركة "Rucars":
منذ عام 2022، قمنا ببيع نحو 250 سيارة من العلامات التجارية الصينية مثل BYD وLi Auto وZeekr وVoyah وثلاث سيارات كهربائية من Tesla فقط".
علاوة على ذلك، بفضل المنافسة الداخلية القوية
، يتلقى المستهلك الروسي منتجًا أكثر إنتاجية، مع العديد من الخيارات الإضافية غير المعتادة لشريحة السعر المتوسط: سقف بانورامي، ونظام تدليك بمقعد السائق، إلخ. غالبًا ما تتفوق التكنولوجيا الآسيوية على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية. ويضيف زاخاروف، قائلًا:
السيارة الكهربائية الصينية الجديدة مجهزة بشكل أفضل بكثير، ومدى أكبر، وقوة أكبر من تلك الأوروبية من الفئة نفسها. أعتقد أننا سنتعرف على العلامات التجارية الجديدة في المستقبل القريب.
ومع ذلك، فإن عملية نقل كل من المركبات وقطع الغيار لم يتم تنظيمها بشكل تام بعد، حيث يوجد صعوبات ناتجة عن المسافات الطويلة والتغييرات في قواعد وتشريعات الاستيراد، وكما يوضح التجار، فإنه من الضروري إعداد اللوجستيات "يدويًا تقريبًا" والتحكم في العملية بشكل شخصي.