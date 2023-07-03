https://sputnikarabic.ae/20230703/إسرائيل-أبلغت-واشنطن-بشأن-العملية-العسكرية-في-جنين-قبل-انطلاقها-1078669692.html
إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها
إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها
أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية العسكرية التي تنفذها حاليا في جنين، بشكل مسبق، بحسب إعلام عبري. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T06:32+0000
2023-07-03T06:32+0000
2023-07-03T06:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607759_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_22b13a1f435246fc55ba2c1ad4b597fb.jpg
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، إن "تل أبيب أبلغت الأمريكيين بالعملية العسكرية في جنين، لكنها لم تذكر موعدًا للعملية نفسها".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل، دون وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.وقال موقع "والا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الصحة-الفلسطينية-4-شهداء-و13-إصابة-جراء-عدوان-الاحتلال-على-جنين--عاجل-1078667541.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607759_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_958e3489f7b350342e7ac434879ceb21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها
تابعنا عبر
أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية العسكرية التي تنفذها حاليا في جنين، بشكل مسبق، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، إن "تل أبيب أبلغت الأمريكيين بالعملية العسكرية في جنين، لكنها لم تذكر موعدًا للعملية نفسها".
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 4 فلسطينيين
على الأقل، دون وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.
وقال موقع
"والا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.