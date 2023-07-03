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https://sputnikarabic.ae/20230703/الصحة-الفلسطينية-4-شهداء-و13-إصابة-جراء-عدوان-الاحتلال-على-جنين--عاجل-1078667541.html
الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و13 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين.. فيديو
الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و13 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين.. فيديو
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل 3 فلسطينيين ووقوع 13 إصابة بينها 3 حالات حرجة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، حسب... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T01:41+0000
2023-07-03T01:45+0000
وزارة الصحة الفلسطينية
جنين
معركة جنين
العالم العربي
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وفي وقت لاحق، أكدت الصحة الفلسطينية، "استشهاد محمد حسنين (21 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس عند محافظة رام الله".ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابة الشاب بطلق ناري في الرأس، ويحمله عدد من الشبان ويهرعون إلى المستشفى.وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين تحت اسم "الحديقة والمنزل"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن العملية قد تستغرق ساعات أو أيام. مؤكدا أن أكثر من 150 آلية إسرائيلية تشارك في العملية العسكرية، إضافة للمروحيات العسكرية التي تواصل قصف أهدافا في جنين.وقصفت طائرات عسكرية إسرائيلية عدة منازل في مخيم جنين، أدت إلى مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي ذات الصدد، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة القسام ستفشل ولن تحقق أهدافها.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية على خلفية العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-ويصيب-آخر-في-اقتحام-جنين-ومخيمها--عاجل-1078667034.html
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وزارة الصحة الفلسطينية, جنين, معركة جنين, العالم العربي
وزارة الصحة الفلسطينية, جنين, معركة جنين, العالم العربي

الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و13 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين.. فيديو

01:41 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 01:45 GMT 03.07.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل 3 فلسطينيين ووقوع 13 إصابة بينها 3 حالات حرجة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، حسب قولها.
وفي وقت لاحق، أكدت الصحة الفلسطينية، "استشهاد محمد حسنين (21 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس عند محافظة رام الله".
ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابة الشاب بطلق ناري في الرأس، ويحمله عدد من الشبان ويهرعون إلى المستشفى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين تحت اسم "الحديقة والمنزل"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن العملية قد تستغرق ساعات أو أيام. مؤكدا أن أكثر من 150 آلية إسرائيلية تشارك في العملية العسكرية، إضافة للمروحيات العسكرية التي تواصل قصف أهدافا في جنين.
وقصفت طائرات عسكرية إسرائيلية عدة منازل في مخيم جنين، أدت إلى مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر في اقتحام جنين ومخيمها.. فيديو
أمس, 23:56 GMT
وفي ذات الصدد، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة القسام ستفشل ولن تحقق أهدافها.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية على خلفية العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها.
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