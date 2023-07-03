https://sputnikarabic.ae/20230703/إيران-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-الاهتمام-بالأبعاد-الإنسانية-للأزمة-اليمنية-وإقرار-وقف-إطلاق-النار-1078700386.html

إيران تدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للأزمة اليمنية وإقرار وقف إطلاق النار

إيران تدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للأزمة اليمنية وإقرار وقف إطلاق النار

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للأزمة اليمنية والمساعدة في رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب الیمني... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T19:09+0000

2023-07-03T19:09+0000

2023-07-03T19:09+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

أخبار السعودية اليوم

السعودية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844667_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_1e14bded5108f9ee7b730fc0702ed54e.jpg

ولفت کبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، خلال محادثات مع مدير المركز السويسري للحوار الإنساني، دیفید هارلند، إلی أهمیة الحوار السیاسي بین جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودیة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والتسوية السياسية للنزاعات في كلا البلدين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230701/أنصار-الله-تعلن-استعدادها-لتنفيذ-عمليات-برية-وبحرية-إن-لم-يستجب-العدو-لمطالب-الشعب-اليمني-1078645296.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم