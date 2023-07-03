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الاستخبارات الروسية تكشف عن خطة أمريكية لتعطيل التطبيع العربي - السوري
https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-خطة-أمريكية-لتعطيل-التطبيع-العربي--السوري--1078679818.html
الاستخبارات الروسية تكشف عن خطة أمريكية لتعطيل التطبيع العربي - السوري
الاستخبارات الروسية تكشف عن خطة أمريكية لتعطيل التطبيع العربي - السوري
أكد جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، اليوم الاثنين، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي ... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:42+0000
2023-07-03T10:54+0000
روسيا
العالم العربي
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ونقل البيان الصادر عن جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، عن مديره سيرغي ناريشكين، تأكيده أن "الأنغلو ساكسون، كما يفعلون عادة، يستعدون لدعم مكائدهم بحملة إعلامية قوية. هدفها هو إظهار دول العالم العربي أن خيارهم المتمثل باستئناف الحوار مع الرئيس (السوري) بشار الأسد كان "خطأ استراتيجي". وأن أولئك الذين لا يوافقون على هذا النهج مهددون بشكل مباشر بالعقوبات".وأشار البيان إلى أن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي جيمس ميلوي يقود أنشطة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في جنوب سوريا وفي دمشق.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الاستخبارات الروسية تكشف عن خطة أمريكية لتعطيل التطبيع العربي - السوري

10:42 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 03.07.2023)
© AP Photo / Hussein Malla / صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Hussein Malla /
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يتبع
أكد جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، اليوم الاثنين، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري.
ونقل البيان الصادر عن جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، عن مديره سيرغي ناريشكين، تأكيده أن "الأنغلو ساكسون، كما يفعلون عادة، يستعدون لدعم مكائدهم بحملة إعلامية قوية. هدفها هو إظهار دول العالم العربي أن خيارهم المتمثل باستئناف الحوار مع الرئيس (السوري) بشار الأسد كان "خطأ استراتيجي". وأن أولئك الذين لا يوافقون على هذا النهج مهددون بشكل مباشر بالعقوبات".
وأشار البيان إلى أن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي جيمس ميلوي يقود أنشطة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في جنوب سوريا وفي دمشق.
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