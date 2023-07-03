عربي
القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار
https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-الضابط-الأمريكي-الذي-يدير-عمليات-داعش-في-سوريا-1078683293.html
الاستخبارات الروسية تكشف عن الضابط الأمريكي الذي يدير عمليات "داعش" في سوريا
الاستخبارات الروسية تكشف عن الضابط الأمريكي الذي يدير عمليات "داعش" في سوريا
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن الجنرال الأمريكي الذي يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة دمشق وجنوبي سوريا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:04+0000
2023-07-03T12:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048081634_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_5ab875cf2d48330eaccec656c6f56344.jpg
ونقل ناريشكين تقريرا خاصا أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية قالت فيه، إن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، حيث يقوم بتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية.وأشار ناريشكين إلى أن المكان أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية. تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال "داعش" في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.ويشن مسلحو تنظيم "داعش" هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الدفاع-العراقي-مخيم-الهول-في-سوريا-أصبح-بؤرة-تابعة-لـداعش-1078225745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048081634_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1e0243542d8e167d99622dbada383a9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الاستخبارات الروسية تكشف عن الضابط الأمريكي الذي يدير عمليات "داعش" في سوريا

12:04 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Basil Shartouhالمروحي الروسي يلاحق فلول "داعش" في عمق الصحراء السورية
المروحي الروسي يلاحق فلول داعش في عمق الصحراء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن الجنرال الأمريكي الذي يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.
ونقل ناريشكين تقريرا خاصا أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية قالت فيه، إن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، حيث يقوم بتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية.
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
وزير الدفاع العراقي: مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لـ"داعش"
17 يونيو, 20:12 GMT
وأشار ناريشكين إلى أن المكان أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية. تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال "داعش" في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.
ويشن مسلحو تنظيم "داعش" هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:21 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала