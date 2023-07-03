https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-الضابط-الأمريكي-الذي-يدير-عمليات-داعش-في-سوريا-1078683293.html
الاستخبارات الروسية تكشف عن الضابط الأمريكي الذي يدير عمليات "داعش" في سوريا
الاستخبارات الروسية تكشف عن الضابط الأمريكي الذي يدير عمليات "داعش" في سوريا
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن الجنرال الأمريكي الذي يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة دمشق وجنوبي سوريا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:04+0000
2023-07-03T12:04+0000
2023-07-03T12:04+0000
روسيا
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ونقل ناريشكين تقريرا خاصا أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية قالت فيه، إن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، حيث يقوم بتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية.وأشار ناريشكين إلى أن المكان أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية. تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال "داعش" في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.ويشن مسلحو تنظيم "داعش" هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الدفاع-العراقي-مخيم-الهول-في-سوريا-أصبح-بؤرة-تابعة-لـداعش-1078225745.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الاستخبارات الروسية تكشف عن الضابط الأمريكي الذي يدير عمليات "داعش" في سوريا
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كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن الجنرال الأمريكي الذي يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.
ونقل ناريشكين تقريرا خاصا أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية قالت فيه، إن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، حيث يقوم بتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية.
وأشار ناريشكين إلى أن المكان أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية. تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال "داعش" في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.
ويشن مسلحو تنظيم "داعش
" هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في سوريا.