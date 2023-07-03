https://sputnikarabic.ae/20230703/الرئيس-الفلسطيني-نجدد-مطالبة-المجتمع-الدولي-بإدانة-عدوان-إسرائيل-على-جنين-وفرض-عقوبات-على-قادتها-1078696720.html
الرئيس الفلسطيني: نجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة "العدوان الإسرائيلي على جنين"
الرئيس الفلسطيني: نجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة "العدوان الإسرائيلي على جنين"
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، "كافة قادة الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مناقشة الأوضاع في جنين، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T15:42+0000
2023-07-03T15:42+0000
2023-07-03T15:52+0000
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وقال عباس، خلال ترأسه اجتماع للقيادة الفلسطينية، لبحث العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إنه "يجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الاحتلال".وأضاف: "وجّهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهالي مخيم جنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني: نجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة "العدوان الإسرائيلي على جنين"
15:42 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، "كافة قادة الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مناقشة الأوضاع في جنين، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".
وقال عباس، خلال ترأسه اجتماع للقيادة الفلسطينية، لبحث العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إنه "يجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الاحتلال".
وأضاف: "وجّهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهالي مخيم جنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
وقال موقع
"واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.