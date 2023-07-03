https://sputnikarabic.ae/20230703/إصابة-جندي-إسرائيلي-بشظايا-قنبلة-في-جنين-1078673545.html

إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنين

إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، التي يشنها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T08:06+0000

2023-07-03T08:06+0000

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وقال الجيش، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة قبل فترة وجيزة، بشظية قنبلة يدوية للجيش الإسرائيلي، خلال العملية في مخيم جنين للاجئين".وأشار إلى أنه تم إجلاء الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى إبلاغ عائلته.في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري الساعة 12:45 (9:45 توقيت غرينتش)، تقييما للوضع الأمني على خلفية العملية العسكرية في جنين.وسيشارك في جلسة التقييم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.

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