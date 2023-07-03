https://sputnikarabic.ae/20230703/السعودية-تقرر-تمديد-خفض-الإنتاج-النفطي-الطوعي-ليشمل-شهر-أغسطس-1078679684.html
السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي ليشمل شهر أغسطس
السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي ليشمل شهر أغسطس
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:43+0000
2023-07-03T10:43+0000
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وأوضحت وكالة "واس" أنه تقرر تمديد الخفض التطوعي الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز الحالي، لشهر آخر، مع إمكانية تمديده، وبذلك يصل إنتاج المملكة في شهر أغسطس/ آب 2023 لإنتاج يقرب من 9 ملايين برميل يوميا.وأوضح المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وهو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنته المملكة في أبريل/ نيسان الماضي، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.في سياق متصل، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.وقال نوفاك للصحفين: "في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في أغسطس/ آب، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة".وقال نوفاك، في فبراير/ شباط الماضي، إن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230701/أكثر-من-7-مليارات-دولار-قيمة-الصادرات-النفطية-للعراق-في-يونيو-1078651195.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي ليشمل شهر أغسطس
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.
وأوضحت وكالة
"واس" أنه تقرر تمديد الخفض التطوعي الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز الحالي، لشهر آخر، مع إمكانية تمديده، وبذلك يصل إنتاج المملكة في شهر أغسطس/ آب 2023 لإنتاج يقرب من 9 ملايين برميل يوميا.
وأوضح المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وهو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنته المملكة في أبريل/ نيسان الماضي، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
في سياق متصل، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وقال نوفاك للصحفين: "في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا
طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في أغسطس/ آب، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة".
وقال نوفاك، في فبراير/ شباط الماضي، إن روسيا ستخفض طوعا إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار، وهو ما سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.