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https://sputnikarabic.ae/20230703/تونس-إصابات-إثر-مناوشات-بين-مواطنين-ومهاجرين-أفارقة-من-جنوب-الصحراء-1078683118.html
تونس... إصابات إثر مناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء
تونس... إصابات إثر مناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء
ذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس صفاقس 1، فوزي المصمودي، أن عدة مناطق في صفاقس شهدت، ليلة أمس الأحد، حالة من الاحتقان والمناوشات بين مواطنين... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T11:57+0000
2023-07-03T11:57+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية، إن المناوشات تطورت إلى تراشق بالحجارة، ما أسفر عن بعض الإصابات والضرر لبعض المنازل والممتلكات.وأضاف المصمودي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، اليوم الاثنين، أن الوحدات الأمنية تدخلت في الوقت المناسب للتصدي لهذه المناوشات، مشيرًا إلى أنه تم فتح محاضر بحث للتحقق من ملابسات وأسباب هذه الأحداث.وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها تمكنت من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية، خلال عطلة عيد الأضحى.ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أمس الأحد، أن وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط والساحل، تمكنت من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.ولفتت إلى أنه خلال تلك العمليات، تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص بينهم تونسيين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وتشهد تونس أزمة معقدة سببها الوضع الاقتصادي الصعب، وفاقمتها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بزيادة تفوق نسبة ألف في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مقتل-وفقدان-15-مهاجرا-وإنقاذ-152-بعد-غرق-3-قوارب-قبالة-سواحل-تونس-1078412092.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/هل-تسعى-أوروبا-لتحويل-تونس-لمنطقة-عازلة-بوجه-المهاجرين-غير-الشرعيين-1078041757.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

تونس... إصابات إثر مناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء

11:57 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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ذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس صفاقس 1، فوزي المصمودي، أن عدة مناطق في صفاقس شهدت، ليلة أمس الأحد، حالة من الاحتقان والمناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء.
وقالت قناة "نسمة" التونسية، إن المناوشات تطورت إلى تراشق بالحجارة، ما أسفر عن بعض الإصابات والضرر لبعض المنازل والممتلكات.
وأضاف المصمودي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، اليوم الاثنين، أن الوحدات الأمنية تدخلت في الوقت المناسب للتصدي لهذه المناوشات، مشيرًا إلى أنه تم فتح محاضر بحث للتحقق من ملابسات وأسباب هذه الأحداث.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
غرق 3 قوارب هجرة أمام سواحل تونس
23 يونيو, 08:18 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها تمكنت من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية، خلال عطلة عيد الأضحى.
ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أمس الأحد، أن وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط والساحل، تمكنت من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
هل تسعى أوروبا لتحويل تونس إلى منطقة عازلة في وجه المهاجرين غير الشرعيين؟
13 يونيو, 06:39 GMT
ولفتت إلى أنه خلال تلك العمليات، تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص بينهم تونسيين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتشهد تونس أزمة معقدة سببها الوضع الاقتصادي الصعب، وفاقمتها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بزيادة تفوق نسبة ألف في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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