عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/خبير-منح-عضوية-الناتو-لأوكرانيا-لن-يحل-الصراع-1078697907.html
خبير: منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يحل الصراع
خبير: منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يحل الصراع
صرح فنغ تشونغ بينغ، مدير معهد الدراسات الأوروبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، أن منح عضوية الناتو... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T16:24+0000
2023-07-03T16:24+0000
الصين
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_20db96130ffaec94289c2696f175ee9e.jpg
وقال فنغ تشونغ بينغ: "لا أعتقد أن منح أوكرانيا عضوية الناتو سيحل الصراع، بل على العكس تماما".وفي حديثه عن دور بكين في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أشار فنغ تشونغ بينغ، إلى أنه ليس من مهمة الصين أن تخبر روسيا أو أوكرانيا عن التنازلات التي يجب أن يقدموها.وأضاف أن "مهمة الصين هي تعزيز الظروف التي يمكن للأطراف من خلالها حل النزاع سلميا في أقرب وقت ممكن".ويعد منتدى السلام العالمي أول منتدى أمني غير حكومي للصين، وتنظمه جامعة تسينغهوا. عقد المنتدى لأول مرة في يوليو/تموز 2012، ويحضره علماء وخبراء في مجال العلاقات الدولية والأمن، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المعروفة من مختلف الدول.
https://sputnikarabic.ae/20230621/بريطانيا-وفرنسا-موافقتان-على-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-الناتو-بشكل-مُسرع-1078363516.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_b78762fc4b99d43c6b3d0b44c0f5d4f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يحل الصراع

16:24 GMT 03.07.2023
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Fotolia / Kariochi
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح فنغ تشونغ بينغ، مدير معهد الدراسات الأوروبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، أن منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يسهم أبدا في حل الأزمة الأوكرانية.
وقال فنغ تشونغ بينغ: "لا أعتقد أن منح أوكرانيا عضوية الناتو سيحل الصراع، بل على العكس تماما".
وفي حديثه عن دور بكين في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أشار فنغ تشونغ بينغ، إلى أنه ليس من مهمة الصين أن تخبر روسيا أو أوكرانيا عن التنازلات التي يجب أن يقدموها.
وأضاف أن "مهمة الصين هي تعزيز الظروف التي يمكن للأطراف من خلالها حل النزاع سلميا في أقرب وقت ممكن".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
تقارير: بريطانيا وفرنسا موافقتان على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بشكل مسرع
21 يونيو, 22:45 GMT
ويعد منتدى السلام العالمي أول منتدى أمني غير حكومي للصين، وتنظمه جامعة تسينغهوا. عقد المنتدى لأول مرة في يوليو/تموز 2012، ويحضره علماء وخبراء في مجال العلاقات الدولية والأمن، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المعروفة من مختلف الدول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала