https://sputnikarabic.ae/20230703/خبير-منح-عضوية-الناتو-لأوكرانيا-لن-يحل-الصراع-1078697907.html
خبير: منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يحل الصراع
خبير: منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يحل الصراع
صرح فنغ تشونغ بينغ، مدير معهد الدراسات الأوروبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، أن منح عضوية الناتو... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T16:24+0000
2023-07-03T16:24+0000
2023-07-03T16:24+0000
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وقال فنغ تشونغ بينغ: "لا أعتقد أن منح أوكرانيا عضوية الناتو سيحل الصراع، بل على العكس تماما".وفي حديثه عن دور بكين في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أشار فنغ تشونغ بينغ، إلى أنه ليس من مهمة الصين أن تخبر روسيا أو أوكرانيا عن التنازلات التي يجب أن يقدموها.وأضاف أن "مهمة الصين هي تعزيز الظروف التي يمكن للأطراف من خلالها حل النزاع سلميا في أقرب وقت ممكن".ويعد منتدى السلام العالمي أول منتدى أمني غير حكومي للصين، وتنظمه جامعة تسينغهوا. عقد المنتدى لأول مرة في يوليو/تموز 2012، ويحضره علماء وخبراء في مجال العلاقات الدولية والأمن، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المعروفة من مختلف الدول.
https://sputnikarabic.ae/20230621/بريطانيا-وفرنسا-موافقتان-على-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-الناتو-بشكل-مُسرع-1078363516.html
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الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير: منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يحل الصراع
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صرح فنغ تشونغ بينغ، مدير معهد الدراسات الأوروبية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، أن منح عضوية الناتو لأوكرانيا لن يسهم أبدا في حل الأزمة الأوكرانية.
وقال فنغ تشونغ بينغ: "لا أعتقد أن منح أوكرانيا عضوية الناتو سيحل الصراع، بل على العكس تماما".
وفي حديثه عن دور بكين في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أشار فنغ تشونغ بينغ، إلى أنه ليس من مهمة الصين أن تخبر روسيا أو أوكرانيا عن التنازلات التي يجب أن يقدموها.
وأضاف أن "مهمة الصين هي تعزيز الظروف التي يمكن للأطراف من خلالها حل النزاع سلميا في أقرب وقت ممكن".
ويعد منتدى السلام العالمي أول منتدى أمني غير حكومي للصين، وتنظمه جامعة تسينغهوا. عقد المنتدى لأول مرة في يوليو/تموز 2012، ويحضره علماء وخبراء في مجال العلاقات الدولية والأمن، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المعروفة من مختلف الدول.