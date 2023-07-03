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https://sputnikarabic.ae/20230703/زلزال-يضرب-باكو-والسكان-يغادرون-منازلهم--1078701661.html
زلزال قوي يضرب باكو والسكان يغادرون منازلهم
زلزال قوي يضرب باكو والسكان يغادرون منازلهم
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن زلزالا وقع في العاصمة الأذربيجانية باكو، مساء اليوم الاثنين، وشعر السكان بهزة قوية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T20:32+0000
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وقال المراسل إن سكان العاصمة الأذربيجانية بدأوا بمغادرة منازلهم بعد أن شعروا بهزات قوية جراء الزلزال.وفقا لعلماء الزلازل، وقع زلزال بقوة 5.4 درجة قبالة سواحل أذربيجان، وشعر به السكان في عدد من مناطق أذربيجان.وفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال في الساعة 23:01 بتوقيت موسكو، على بعد 46 كيلومترًا شمال شرق مدينة خاشماز، وكانت قوته 5.4 درجة، ورصد على عمق 35 كيلومترًا، ولا يوجد خطر تسونامي.في وقت لاحق، كتبت وسائل الإعلام عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في بحر قزوين، وشعر السكان بهزات في كل من باكو ومناطق أخرى من أذربيجان.وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الطوارئ في داغستان أن السكان شعروا بزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من دربند.
https://sputnikarabic.ae/20230702/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-تونغا-1078654959.html
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أخبار العالم الآن, أذربيجان, العالم
أخبار العالم الآن, أذربيجان, العالم

زلزال قوي يضرب باكو والسكان يغادرون منازلهم

20:32 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 20:44 GMT 03.07.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمدينة باكو، أذربيجان 17 نوفمبر 2020
مدينة باكو، أذربيجان 17 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن زلزالا وقع في العاصمة الأذربيجانية باكو، مساء اليوم الاثنين، وشعر السكان بهزة قوية.
وقال المراسل إن سكان العاصمة الأذربيجانية بدأوا بمغادرة منازلهم بعد أن شعروا بهزات قوية جراء الزلزال.
وفقا لعلماء الزلازل، وقع زلزال بقوة 5.4 درجة قبالة سواحل أذربيجان، وشعر به السكان في عدد من مناطق أذربيجان.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر هيماواري 8 الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تونغا
أمس, 04:40 GMT
وفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال في الساعة 23:01 بتوقيت موسكو، على بعد 46 كيلومترًا شمال شرق مدينة خاشماز، وكانت قوته 5.4 درجة، ورصد على عمق 35 كيلومترًا، ولا يوجد خطر تسونامي.
في وقت لاحق، كتبت وسائل الإعلام عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في بحر قزوين، وشعر السكان بهزات في كل من باكو ومناطق أخرى من أذربيجان.
وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الطوارئ في داغستان أن السكان شعروا بزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من دربند.
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