https://sputnikarabic.ae/20230702/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-تونغا-1078654959.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تونغا
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تونغا
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تونغا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، الأحد. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T04:40+0000
2023-07-02T04:40+0000
2023-07-02T04:40+0000
حزام النار
زلزال
العالم
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ووقع الزلزال على عمق 31 كلم (19.26 ميل)، وفقاً لما ذكره المركز.تقع تونغا، وهي مجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ، في منطقة تعرف بحزام النار.حزام النار هو منطقة حول المحيط الهادئ تمتاز بنشاط زلزالي وبركاني متعدد، يُعتبر هذا الحزام أحد أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم.تتشكل الزلازل والبراكين في حزام النار نتيجة لتصادم الصفائح التكتونية، تحت المحيط الهادئ، يتقابل صفيحتان تكتونيتان، وهما صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة المحيط الأسترالي، وتتحركان في اتجاهات مختلفة، يتسبب هذا التصادم في حدوث نشاط جيولوجي متواصل، مما يجعل المنطقة عُرضة للزلازل والبراكين.تونغا تعتبر منطقة نشطة زلزالياً في حزام النار، تُسجل الزلازل بانتظام في هذه المنطقة، بعضها يكون ذو قوة متوسطة إلى كبيرة، قد يكون للزلازل تأثيرات جانبية مثل تكون الموجات البحرية (تسونامي) التي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للسواحل المحيط، بالإضافة إلى الزلازل، تعتبر تونغا موطنًا للعديد من البراكين النشطة.
https://sputnikarabic.ae/20230616/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-تونغا-1078200763.html
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حزام النار, زلزال, العالم
حزام النار, زلزال, العالم
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تونغا
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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تونغا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، الأحد.
ووقع الزلزال على عمق 31 كلم (19.26 ميل)، وفقاً لما ذكره المركز.
تقع تونغا، وهي مجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ، في منطقة تعرف بحزام النار
.
حزام النار هو منطقة حول المحيط الهادئ تمتاز بنشاط زلزالي وبركاني متعدد، يُعتبر هذا الحزام أحد أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم.
تتشكل الزلازل والبراكين في حزام النار نتيجة لتصادم الصفائح التكتونية، تحت المحيط الهادئ، يتقابل صفيحتان تكتونيتان، وهما صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة المحيط الأسترالي، وتتحركان في اتجاهات مختلفة، يتسبب هذا التصادم في حدوث نشاط جيولوجي متواصل، مما يجعل المنطقة عُرضة للزلازل والبراكين.
تونغا تعتبر منطقة نشطة زلزالياً في حزام النار، تُسجل الزلازل بانتظام في هذه المنطقة، بعضها يكون ذو قوة متوسطة إلى كبيرة، قد يكون للزلازل تأثيرات جانبية مثل تكون الموجات البحرية (تسونامي) التي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للسواحل المحيط، بالإضافة إلى الزلازل، تعتبر تونغا موطنًا للعديد من البراكين النشطة.