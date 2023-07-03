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صديق نائل يكشف حقائق "تقلب الأوراق" على الشرطة الفرنسية
صديق نائل يكشف حقائق "تقلب الأوراق" على الشرطة الفرنسية
أدلى صديق الشاب الجزائري، نائل المرزوقي، بشهادة قد "تقلب الأوراق" على الشرطة الفرنسية في ظل احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أيام. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T16:07+0000
2023-07-03T16:07+0000
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ونشرت صحيفة، تصريحات صديق نائل، الذي كان برفقته في السيارة وقت إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة الفرنسية.وأضاف: "الشرطي الثاني انحنى من النافذة وضربه".وبحسب صحيفة "leparisien"، قال الشاب: "بينما كان نائل يشعر بدوار، تحركت قدمه عن دواسة الفرامل، والسيارة تحركت للأمام. وطلب الشرطي من زميله الآخر إطلاق النار عليه. وأطلق النار على نائل".وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230701/فرنسا-تنشر-45-ألف-شرطي-لاحتواء-الاحتجاجات-الليلية-1078651796.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

صديق نائل يكشف حقائق "تقلب الأوراق" على الشرطة الفرنسية

16:07 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / Sebastien Salom-Gomis احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، نانت، غرب فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، نانت، غرب فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / Sebastien Salom-Gomis
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أدلى صديق الشاب الجزائري، نائل المرزوقي، بشهادة قد "تقلب الأوراق" على الشرطة الفرنسية في ظل احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أيام.
ونشرت صحيفة، تصريحات صديق نائل، الذي كان برفقته في السيارة وقت إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة الفرنسية.

وقال صديق نائل: "عندما كنا في السيارة، طلب شرطي على الدراجة النارية الذي كان بالقرب من النافذة، إيقاف تشغيل المحرك، وضرب نائل دون سبب، باستخدام الجزء الصلب من قفاز قيادة الدراجة النارية".

وأضاف: "الشرطي الثاني انحنى من النافذة وضربه".

وتابع الشاب موضحا: "نائل دخل في حالة صدمة ولم يستطع التكلم، أخبر الشرطي نائل بأن يطفئ السيارة أو سيطلق رصاصة في رأسه".

احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
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وبحسب صحيفة "leparisien"، قال الشاب: "بينما كان نائل يشعر بدوار، تحركت قدمه عن دواسة الفرامل، والسيارة تحركت للأمام. وطلب الشرطي من زميله الآخر إطلاق النار عليه. وأطلق النار على نائل".

ولم يكن الشاب نائل مرزوق، البالغ من العمر 17 عامًا، الذي قُتل على يد الشرطة في نانتير في ضواحي باريس، وحيدًا في هذه السيارة، فقد كان برفقته صديقان، بقي أحدهما واعتقلته الشرطة لأخذ شهادته، بينما فر الآخر خوفًا.

وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.
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